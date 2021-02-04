«Зверски зарезал жену и тестя». В Перми подозреваемый в двойном убийстве показал, как расправлялся с жертвами

Подозреваемый в двойном убийстве показал следователям, как расправлялся с жертвами. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Следователи по горячим следам расследуют жуткое преступление, которое было совершено в Перми, в Заостровке - 24-летний мужчина обезглавил свою 21-летнюю беременную жену, а потом нанес множественные удары ножом ее отцу, отчего тот скончался.

Супруги - граждане Таджикистана, приехали в Пермь несколько лет назад. «Комсомолка» уже писала, что по одной из версий, в роковой вечер в квартире разразился скандал. 21-летняя женщина сказала мужу, что не хочет рожать третьего ребенка и жить с ним. У пары уже есть двое малышей, одному полтора года, второму всего 4 месяца. Слова жены взбесили мужчину. Он унес детей в соседнюю комнату, затем взял нож и отрезал беременной жене голову. А позже набросился на своего тестя.

Сегодня, в четверг, следователи привезли подозреваемого на место преступления, чтобы провести следственный эксперимент. Тот охотно показал на манекене, как орудовал ножом. На видео можно рассмотреть, что ведет он себя при этом довольно хладнокровно.

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