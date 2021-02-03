Видео с места задержания мужчины, который убил двух человек в Перми

Фото: скриншот видео @chp_59/instagram

В социальных сетях опубликовали видео, на котором полицейские готовятся к задержанию мужчины, который убил свою жену и ее отца.

Напомним, вечером в среду, 3 февраля, во дворе в Дзержинском районе Перми произошло двойное убийство. Первая информация и фотографии с места происшествия появились от местных жителей.

- Все произошло около 19.00 прямо у меня под окнами. Мужчина убил двух человек. Как мне позже рассказали, все они были родственниками. Сначала обезглавил жену, а потом зарезал ее отца. Девушка была беременна. Вскоре этого зверя задержали, а потом задержали и его отца, - рассказала местная жительница.

Убитый мужчина. Фото: Подслушано Пермь/ВКонтакте

На кадрах видно, как полицейские выстроились в оцепление. Автор ролика обхяснил это тем, что местные жители, узнав о случившемся, хотели линчевать задержанного. Но правоохранители не допустили самосуд.

В пресс-службе СКР по Пермскому краю сообщили, что возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ "убийство двух лиц".

- Вечером 3 февраля 2021 года в Дзержинском районе города Перми возле подъезда многоэтажного жилого дома было обнаружено тело мужчины, а в одной из квартир этого дома тело женщины, оба с признаками насильственной смерти. По «горячим следам» подозреваемый в совершенном преступлении был установлен и задержан. Им оказался сожитель убитой женщины. По версии следствия, подозреваемый вооружился ножом и нанес им множественные ранения своей сожительнице и ее отцу, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.