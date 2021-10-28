В Перми начался суд над жителем Таджикистана, который обезглавил беременную жену и зарезал тестя

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня в Пермском краевом суде начался суд над жителем Таджикистана, который обезглавил свою жену и зарезал тестя.

На судебном заседании присутствуют гособвинитель, адвокат и переводчик обвиняемого и потерпевшие, но кто именно, судья не уточнил. В начале заседания судья предупредил переводчика об ответственности за ложный перевод.

Подсудимый высказался против фото и видео съёмки, объяснив это тем, что он не хочет афишировать данный процесс. Однако судья не нашел весомых доводов , чтобы запретить журналистам вести съёмку. На вопросы судьи подсудимый отвечал с помощью переводчика.

Судья спросил подсудимого, где сейчас его несовершеннолетние дети, тот ответил, что у родственников.

- В армии не служил, работал на овощной базе грузчиком, судим не был, - ответил на вопросы судьи тот, кого обвиняют в жестоком убийстве.

Когда гособвинитель рассказывал, как Шоснафаров совершал свое чудовищное преступление, тот сначала смотрел ему в глаза, а потом слушал с опущенными в пол глазами.

Подсудимый заявил , что раскаивается в содеянном и полностью признает вину.

Мать обезглавленной в Перми молодой женщины, не смогла сдержать эмоций на суде, она рыдала и проклинала убийцу.

Напомним, жуткое преступление произошло в феврале этого года в микрорайоне Заостровка. 24-летний мужчина обезглавил свою 21-летнюю беременную жену, а после, встретив на улице ее отца, погнался за ним, догнал, и стал наносить удары ножом, отчего тот скончался на месте. Местные жители, узнав о случившемся, хотели линчевать задержанного. Но правоохранители не допустили самосуд. Они выстроились в оцепление у дома, где находился мужчина, а позже доставили его в отдел.

На допросе мужчина признался, что в тот роковой день беременная жена заявила ему, что хочет развестись и сделать аборт. После этого разгневанный супруг отнес двух своих малолетних детишек в соседнюю комнату и расправился со своей женой, отрезав ей голову. А позже подкараулил своего тестя и также расправился с ним.

Подозреваемый в этом чудовищном преступлении не стал отпираться и на видеокамеру показал, как совершал его. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы за убийство двух лиц и женщины, находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Зверски зарезал жену и тестя». В Перми подозреваемый в двойном убийстве показал, как расправлялся с жертвами [видео]

Его привезли на место преступления для следственного эксперимента (подробнее…)

Отрезал беременной жене голову и убил тестя: друг раскрыл мотивы преступника

Мама двоих малышей устала от побоев, пьянства и безденежья (подробнее...)

В Перми подозреваемого в убийстве беременной жены и тестя привезли в суд

Мужчина сказал через переводчика, что раскаивается в содеянном (подробнее…)