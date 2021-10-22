Нерабочие дни в Пермском крае с 25 октября по 7 ноября: отвечаем на все самые важные вопросы

Руководители сами должны определить перечень и количество тех сотрудников, которые необходимы для того, чтобы предприятие функционировало. Фото pixabay.com.

- Из-за высокой заболеваемости мы вынуждены открывать дополнительные койки в рекреациях и коридорах больниц, - говорит министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Перепрофилируем под ковидных больных психиатрические и наркологические койки. Ситуация гораздо серьезней, чем когда-либо ранее, инфекция распространяется с максимальной скоростью. 95% всех, кто лечится сейчас в больницах – непривитые люди. Это бедствие, это настоящая война! Вирус стал другим, у заболевших высокая кислородозависимость. У пациента, который попал на ИВЛ, шанс выжить – всего 10%. И как бы сейчас не возмущались непривитые, все меры, которые начнут действовать с 25 октября, направлены на сохранение жизней жителей Пермского края.

Решение о вызове на работу принимает работодатель

С 25 октября в Прикамье объявлен режим нерабочих дней. Действовать он будет до 7 ноября. В эти две недели руководители предприятий и организаций сами должны определить перечень и количество тех сотрудников, которые необходимы для того, чтобы предприятие функционировало. Для тех работников, кто не будет вызван в эти дни на работу, эти две недели будут нерабочими.

Все ограничения по коронавирусу продолжают действовать в Пермском крае до 30 ноября. С 25 октября в Указ добавляется целый ряд ограничений: обслуживание в ресторанах, приобретение товаров и услуг в торговых центрах и непродовольственных магазинах возможно исключительно при предъявлении QR-кода. В список организаций, куда можно попасть только при предъявлении QR-кодов, помимо театров и кинотеатров добавили еще и концертные клубы. Выявлялись факты, что они допускали зрителей без проверки тестирования.

Еще одно важное правило: в массовых мероприятиях не смогут теперь принимать участие невакцинированные посетители по ПЦР-тестам.

- Этот метод не показывает, насколько человек защищен от заболевания, - пояснил Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. - Если непривитый человек приходит с тестом в общественное место, то там могут находиться носители вируса, а это может угрожать этому человеку заражением.

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 30 октября для непривитых могут объявить режим самоизоляции

- С 30 октября возможно объявление полной самоизоляции для непривитых и не переболевших коронавирусом пермяков, - рассказала на брифинге заместитель главы администрации губернатора Пермского края Марина Геворгян. – Поэтому предстоящую неделю мы призываем таких людей посвятить тому, чтобы поставить прививку. Мы не можем рисковать жизнями тех людей, у которых нет иммунитета, не можем пускать их в места массового скопления людей. Все, что сейчас делается, делается в целях недопущения распространения инфекции. А если у жителя или гостя Пермского края нет прививки, то он в любом случае может получать основные услуги: сходить в продуктовый магазин или аптеку, а также обратиться за медицинской помощью. Не стоит забывать, что у нас отработана и действует дистанционная доставка, потому никто не ограничивает такого человека и в других возможностях.

На граждан до 18 лет требование по предъявлению QR-кодов не распространяется, однако у молодого человека должен быть собой паспорт.

Хостелы и предприятия, оказывающие гостиничные услуги, имеют право заполнять не менее 50% номерного фонда. Но если все сотрудники гостиницы или хостела имеют QR-код, то им разрешено и 100%-ное заполнение.

Брифинг, на котором было объявлено о введении в Пермском крае режима нерабочих дней с 25 по 29 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врачи бросают все силы на вакцинацию

А вот на кого не распространяется режим «нерабочих дней», так это на медиков Пермского края, которые в «красных зонах» борются за жизни заболевших людей. К слову, из всех, кто лечится от COVID-19 в больницах, 95% - невакцинированные.

- Мы давно работаем без выходных, и все силы сейчас максимально бросим на вакцинацию, - отмечает министр Анастасия Крутень. - Сейчас у нас свободны 350 тысяч доз вакцины. На пике мы ставили по 10 тысяч прививок в неделю. В начале октября число желающих снизилось до 1,5 тысяч, а на этой неделе вновь повысилось - пришли 7, 5 тысяч человек.

Мобильных пунктов в Перми работает девять, в пяти районах города. Нет в Свердловском и Орджоникидзевском районах, и сейчас Минздрав занимаемся тем, чтобы открыть их.

Штрафы до 500 тысяч рублей

Вопрос, который волнует сейчас многих: кто будет проверять QR-коды у людей, пришедших в торговые центры?

- В Указе определено, что человек заходит и выходит в ТЦ в свободном формате, в том числе и для того, чтобы вакцинироваться, - пояснила Марина Геворгян. - Но при входе в отдел и в момент покупки у него должны проверить QR-код. Проверка проводится с помощью обычного смартфона, никакого дополнительного оборудования или технических средств для этого не требуется. Для идентификации нужно проверить последние четыре цифры паспорта человека и его инициалы.

Заместитель главы администрации губернатора Пермского края Марина Геворгян. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как соблюдается это правило, будут проверять сотрудники Роспотребнадзора и полиции. В случае, если будут регистрироваться нарушения, информация будет подаваться в суд для решения вопроса о наказании или даже о приостановлении деятельности.

- Если это нарушение санитарных правил, то к административной ответственности будет привлекаться должностное или юридическое лицо, санкция достаточно жесткая: 40-50 тысяч рублей на гражданина, 50-150 тысяч штрафа на «ИП», 200-500 тысяч рублей на «ООО», - пояснил Виталий Костарев. – Что касается контроля за QR-кодами, то санкции за подобные нарушения не менее жесткие, поэтому на месте владельцев бизнес-центров я лично бы проверял QR-коды, чтобы это помогло сохранить жизни и здоровье людей.

А вот мер поддержки из-за введения нерабочих дней для бизнеса не предусматриваются. Ведь такая поддержка оказывается, если полностью будет закрыта сфера деятельности. А сегодня ни одна сфера полностью не закрываются.

Кому требуется обязательная вакцинация

Список сфер, для которых обязательна вакцинация очень большой: это торговля, сотрудники физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного питания, бытовых услуг, банков, МФЦ, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, культурных и досуговых организаций.

Если сотрудник, работающий в этой сфере, так и не поставил себе прививку, ему необходимо будет предъявить справку о медотводе.

- Все врачи получили четкие указания о медотводах, - пояснила Анастасия Крутень. - Это документ, который выдает не просто доктор, а целая врачебная комиссия. И если человеку нельзя делать прививку, то до 8 ноября у него есть время – выйти на комиссию и получить эту справку от врачебной комиссии, подписанную заведующей поликлиникой.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Важно, у школьников и учащихся сузов на период нерабочих дней объявлены каникулы, а вот дежурные группы в детских садах будут работать. Причем, в некоторых садах к родителям, которые приводят ребенка в садик, появилось требование о наличии у них QR-кода.

- Когда дети будут на каникулах, нужно постараться, чтобы они не встречались и не ходили на кружки, дабы минимизировать перемешивание коллективов, - добавил Виталий Костарев. – Что касается тех, кто контактировал с заболевшими, им нужно оставаться дома. Понятно, что к каждому человеку полицейского или врача не представишь, но источник должен быть дома, информация о нем по закрытому каналу будет передаваться в МВД и будет проверяться. Но даже если у вас есть QR-код, то важно помнить, что ношение масок и дезинфекцию никто не отменял. Цель по вакцинации перед нами поставлена: чтобы достичь коллективного иммунитета, у нас должно быть привито 80% жителей. А за предстоящие две недели мы посмотрим, как пойдет динамика снижения заболеваемости.

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