Указ губернатора о нерабочих днях в Пермском крае с 25 октября по 7 ноября: официальный текст

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Указ губернатора Пермского края об установлении в Пермском крае нерабочих дней с 25 по 29 октября 2021 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. No 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 25 по 29 октября 2021 г. включительно дополнительные нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2.Организации культуры и здравоохранения, находящиеся на территории Пермского края, в нерабочие дни, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.», пунктом 1 настоящего указа, осуществляют деятельность в режиме работы, установленном до вступления в силу настоящего указа.

3.Органам публичной власти, иным органам и организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям определить численность служащих и работников, обеспечивающих функционирование этих органов и организаций в нерабочие дни, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.», пунктом 1 настоящего указа.

4.Рекомендовать органам публичной власти, иным органам и организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям при определении численности служащих и работников, указанных в пункте 3 настоящего указа, учитывать наличие у служащих и работников сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

5.Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования ( 22 октября 2021 года - Ред.)

При этом по Указу президента России Владимира Путина, нерабочие дни во всех регионах страны объявлены с 30 по 7 октября. Таким образом нерабочими днями в Пермском крае будет считаться период с 25 октября по 7 ноября.

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