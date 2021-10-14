Обязательную вакцинацию от коронавируса продлили в Пермском крае до 1 декабря

Виталий Костарев внес изменения в Постановление, по которому обязательную вакцинацию должны пройти 80% сотрудников предприятий сферы обслуживания. Фото: Упарвление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Роспотребнадзор опубликовал новые требования по вакцинации для сотрудников пермских предприятий, которые входят в «группу риска» и должны пройти обязательную вакцинацию.

Первоначально требовалось, чтобы к 15 сентября сделали прививки от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы обслуживания: торговли, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного питания, бытовых услуг, банков, МФЦ, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, культурных и досуговых организаций.

Но план этот выполнен не был, прививки сделали лишь 53% от всех подлежащих обязательной вакцинации сотрудников. И отчасти поэтому добиться перелома в борьбе с коронавирусом нам так и не удалось: рост заболеваемости продолжается, ежедневно бьются антирекорды по количеству заболевших, а коечных мест в «красных зонах» почти не осталось.

13 октября Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал Постановление, в котором обязал к 1 декабря пройти обязательную вакцинацию не менее 80% списочного фонда коллективов с учетом тех работников, кто уже переболел COVID-19.

Сотрудников, которые откажутся вакцинироваться, работодатель имеет право отстранить от работы без сохранения заработной платы.

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