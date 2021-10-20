ТОП-5 важных вопросов об ужесточении проверок QR-кодов в Пермском крае

С QR-кодом у пермяков появляется больше возможностей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сейчас у нас худшая ситуация за всю историю эпидемии, вирус дельта одновременно заражает большое количество людей, всем им одновременно требуется медицинская помощь, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев. – В прошлом году в больницах края было открыто четыре тысячи коек для коронавирусных больных, в этом году уже 6600! И при таком количестве заболевших – каждый сотый человек умирает.

На днях Федеральный Минздрав включил Пермский край в ТОП-7 регионов страны, где ситуация с коронавирусом - одна из самых напряженных. После этого краевой Оперштаб принял решение об ужесточении антикоронавирусных мер с 25 октября.

Теперь пермяков без QR-кодов не будут пускать не только в театры и кинотеатры, но и в торговые центры, рестораны и кафе. А для пожилых людей, не поставивших себе прививку или не переболевших коронавирусом, вводится обязательная самоизоляция.

Куда можно выходить пожилому человеку, не имеющему вакцинации? Пустят ли в торговый центр непривитого пермяка, чтобы поставить себе прививку? Вопросов с новыми ограничениями много, ответы в материале «КП».

Где еще будут проверять QR-коды?

С середины октября из-за напряженной обстановки с COVID-19 в регионе начали действовать ограничительные меры. Посещать театры, кинотеатры, фитнес-клубы и массовые мероприятия разрешено было только вакцинированным пермякам.

А теперь по Указу о новых коронавирусных мероприятиях, непривитому человеку нельзя будет посещать кафе, рестораны, бары и столовые. Причем, столы в заведениях общепита должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Был расширен и перечень учреждений культуры, для посещения которых требуется QR-код. В него были включены и концертные клубы.

Также фильтры безопасности вводятся в с организациях сферы торговли: ТЦ, ТРЦ и ТРК с площадью торговых залов свыше 400 кв. метров. Здесь продавать товары и оказывать услуги будут только иммунизированным посетителям.

Пустят ли непривитого посетителя в ТЦ - поставить прививку?

Несколько пунктов мобильной вакцинации в Перми как раз находятся в торговых центрах, куда вход непривитым пермякам будет закрыт. И как им тогда вакцинироваться?

В Оперштабе пояснили, что у некоторых пунктов мобильной вакцинации, расположенных в ТЦ -свой отдельный вход, а часть пунктов располагается в автобусах. Но главное, что стоит знать человеку, который принял решение о вакцинации в ТЦ, что его туда пустят.

- QR-код нужен будет только при обслуживании, - пояснили нам. - В торговый центр непривитому зайти можно, в том числе, чтобы поставить вакцину. А вот если человек захочет в гипермаркете зайти в отдел, чтобы присмотреть себе кроссовки, то этого у него сделать не получится, ведь для покупки товара или услуги ему необходимо будет предъявить QR-код.

Роспотребнадзор начнет следить, как будет соблюдаться это правило, и если выявит массовые нарушения, то в Оперштабе пойдут на более жесткую меру – ограничат работу ТРК, ТРЦ и ТЦ в выходные дни.

Где нельзя работать непривитому человеку?

Еще одно новшество: обязательные QR-коды вводятся для сотрудников организаций в зданиях административно-деловых, бизнес-центрах и деловых центрах. Также касается оно и сфер бытовых услуг, банков, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования и других.

Но есть небольшое послабление: для сотрудников этих организаций допускается предъявление справок о медотводах от вакцинации от COVID-19, выданных в порядке, установленном Минздравом РФ.

Кстати, в Пермском крае водятся ограничения и по заполняемости хостелов и гостиниц. Заселять гостей должны не более, чем в 50% от номерного фонда.

Действуют ли ПЦР-тесты?

Ранее сходить в театр и спортзал не возбранялось и антипрививочникам, но такой досуг бил им по карману, ведь чтобы попасть в общественное место, необходимо было предъявить ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа.

- Теперь ПЦР-исследования на коронавирус не дают право на посещение организаций и мероприятий, - разъяснили в краевом Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. - Также отменяется возможность проходить с ними на концерты, спектакли, кинопоказы, матчи профессиональных клубов и другие мероприятия, на посещение которых фильтр безопасности был введен ранее.

Важное дополнение: вместе с сертификатами и QR-кодами при посещении мероприятий и мест с массовым пребыванием людей посетители обязаны предъявлять удостоверение личности. Несовершеннолетним предъявлять на входе сертификаты и QR-коды по-прежнему не нужно, но теперь лица в возрасте от 14 до 18 лет обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность, чтобы подтвердить свой возраст.

Куда смогут выходить пожилые пермяки, которых отправили на самоизоляцию?

Вакцинированные пермяки старше 65 лет освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим, а для непривитых пожилых людей вводится режим самоизоляции.

- Они вновь должны будут соблюдать режим строгой самоизоляции по месту проживания, - пояснили в Оперштабе. - Эти граждане не должны будут выходить на улицу, за исключением случаев, когда человеку необходимо обратиться за экстренной или неотложной медицинской помощью или в случае прямой угрозы жизни и здоровью.

Еще одним исключением является выход непривитого пожилого пермяка в пункт вакцинации от COVID-19 и ближайший продуктовый магазин или аптеку. Допускаются прогулки или выгул домашних животных в безлюдных местах на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома. Еще пенсионерам без QR-кода разрешается вынести мусор в ближайший мусорный контейнер.

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