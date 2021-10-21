«За помощью обращается лавина больных»: Эпидемиолог оценила, помогут ли нерабочие дни сдержать четвертую волну COVID-19

Ирина Фельдблюм: «Мы должны понимать, что живем не в обычное время, а в пандемию». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский край попал в ТОП-7 регионов, где ситуация с коронавирусом - одна из самых напряженных. Статистика по заболеваемости говорит сама за себя: ежедневно бьются антирекорды по количеству заболевших, каждый день выявляется по 600 человек с положительным ПЦР-тестом.

Дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране были объявлены нерабочими. Но в тех регионах, где ситуация критическая и выходит за рамки, было предложено сдвинуть временные рамки по карантину на 23 октября.

- Самое правильное, что губернатору было дано добро принимать правильное решение в своем регионе, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» ( 96.6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ, профессор Ирина Фельдблюм. – Мы все прекрасно понимаем, что эта мера не позволит нам остановить эпидемию. Есть два понятия: остановить и приостановить. Мы должны правильно понимать, что нерабочие дни – это мера временная. Она нужна не для того, чтобы защитить нас всех и остановить распространение инфекции. Это небольшая передышка для медиков. Больных много, рост заболеваемости большой, к врачам сейчас обращается лавина больных.

И здравоохранение сейчас просто не справляется с такой чрезвычайной ситуацией. Нет такого количества кадров, инфекционных больниц, которые должны работать в особом режиме. А чтобы остановить этот процесс, нужна вакцинация.

- Очень обидно, что у населения нет полного понимания, что только вакцинопрофилактика может остановить эпидемию, - переживает эпидемиолог. – Прививка не дает 100% гарантии избежать заболевания, но дает возможности избежать тяжелых форм заболевания и летальных исходов. А это самое главное сегодня.

Прививка создает невосприимчивость к инфекции. Все мы разные. Одному поставили вакцину, и у него сформировался хороший иммунный ответ. И эта защита будет достаточной, чтобы предупредить инфицирование. Но есть люди более ослабленные. У них вакцина предупреждает развитие тяжелых клинических форм и летальных исходов. Но в любом случае, прививка – это благо.

Чтобы пандемия закончилась, мы должны создать невосприимчивость к вирусу. А это значит, что мы должны либо переболеть, либо поставить прививку, другого не дано. Каждый выбирает для себя сам.

По мнению эпидемиолога, сомнения антипрививочников обусловлены страхом. Якобы та вакцина, которой сейчас вакцинируют, не прошла полный цикл проверки и регистрации.

- На эти сомнения я хочу ответить, что мы должны понимать, что живем не в обычное время, а в пандемию, - объяснила Ирина Фельдблюм. – И наша задача справиться с ней. И сокращение сроков проверки – это вынужденная мера. Если бы мы этого не сделали, у нас не было бы этого препарата. Пусть пока они несовершенны, но у нас есть эта вакцина. А научные разработки продолжаются.

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