В Пермском крае вводят QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе

Сейчас в Пермском крае худшая ситуация за всю историю эпидемии. Фото: Василий Вахрин

С понедельника 25 октября Пермский край вводит QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, а также самоизоляцию для непривитых пожилых людей.

- Сейчас у нас худшая ситуация за всю историю эпидемии, вирус дельта одновременно заражает слишком большое количество людей, и им требуется медицинская помощь, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев. – В прошлом году в больницах края было открыто четыре тысячи коек для коронавирусных больных, в этом году уже 6600! И при таком большом количестве заболевших – каждый сотый или двухсотый умирает.

20 октября краевой Оперштаб объявил о новых ограничениях:

- Теперь посещать кафе, рестораны, бары и столовые смогут только иммунизированные пермяки, - говорится в Указе о новых коронавирусных мероприятиях. - Столы в заведениях должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Далее был расширен перечень учреждений культуры, для посещения которых требуется QR-код. Кроме театров и кинотеатров и него были включены и концертные клубы.

Фильтры безопасности также вводятся для организаций сферы торговли. С понедельника продажа товаров и оказание услуг будут осуществляться только иммунизированным посетителям. Это требование распространяется на организации, расположенные в торговых центрах и комплексах, торгово-развлекательных центрах и комплексах, объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торговых залов свыше 400 кв. метров.

В Оперштабе добавили, что в случае, если будут выявляться массовые нарушения, то придется пойти на более жесткую меру – ограничение работы ТРК, ТРЦ, ТЦ в выходные дни.

Вводится ограничение по заполняемости и в хостелах и гостиницах – не более 50% от номерного фонда.

Также в Пермском крае впервые вводятся QR-кодов для сотрудников организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах.

Это требование будет касаться и сфер бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования и других. Но есть небольшое послабление: для сотрудников этих организаций допускается предъявление справок о медотводах от вакцинации от COVID-19, выданных в порядке, установленном Минздравом РФ.

Важное дополнение: вместе с сертификатами и QR-кодами при посещении мероприятий и мест с массовым пребыванием людей посетители обязаны предъявлять удостоверение личности. Несовершеннолетним предъявлять на входе сертификаты и QR-коды по-прежнему не нужно, но теперь лица в возрасте от 14 до 18 лет обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность, чтобы подтвердить свой возраст.

В Оперштабе отметили, что теперь ПЦР-исследования на коронавирус не дают право на посещение организаций и мероприятий. Также отменяется возможность проходить с ними на концерты, спектакли, кинопоказы, матчи профессиональных клубов и другие мероприятия, на посещение которых фильтр безопасности был введен ранее.

Что касается непривитых пермяков старше 65 лет, то для них вводится режим самоизоляции.

- Они вновь должны будут соблюдать режим строгой самоизоляции по месту проживания, - пояснили в Оперштабе. - Эти граждане не должны будут выходить на улицу, за исключением ряда случаев: это обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью.

Еще одним исключением является направление непривитого пожилого пермяка в пункт вакцинации против COVID-19. Также им разрешено выходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Допускаются прогулки или выгул домашних животных в безлюдных местах на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома и вынос мусора до ближайшего контейнера.

А вот вакцинированные пермяки 65 лет и старше освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим.

Напомним, с середины октября из-за напряженной обстановки с заболеваемостью COVID-19 в регионе начали действовать ограничительные меры. Посещать театры, кинотеатры, фитнес-клубы и массовые мероприятия разрешено было только вакцинированным пермякам. При входе посетителям нужно было предъявить QR-код о вакцинации или справку о том, что человек уже переболел COVID-19 не ранее, чем полгода назад.

А с 25 октября в регионе вводятся новые ограничения.

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