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Происшествия14 октября 2021 13:30

Появилось видео с заседания суда, где избирают меру пресечения нападавшему на Пермский университет Тимуру Бекмансурову

Следователь попросил для него два месяца ареста на время следствия
Анна Маркова
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Бекмансурова охраняют три сотрудника Росгвардии.

Бекмансурова охраняют три сотрудника Росгвардии.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Пермской краевой клинической больнице в эти минуты проходит заседание суда. Там сегодня будет избрана мера пресечения нападавшему на Пермский университет Тимуру Бекмансурову.

Следователь рассказывает подробности преступления, было продемонстрировано видео, как Бекмансуров убивает людей. Подозреваемый спокойно без эмоций его посмотрел. Следователь зачитал его характеристику из серии: характеризовался положительно, на учете не состоял.

Судья задает ему вопросы, нападавший на вуз отвечает сквозь маску в микрофон.

Тимуру Бекмансурову избирают меру пресечения
Заседание проходит в Пермской краевой больнице.