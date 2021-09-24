«Не можешь спрятаться — притворись мертвым». После стрельбы в пермском университете учитель ОБЖ составил инструкцию по выживанию

Студенты в аудитории на втором этаже, спасаясь от вооруженного первокурсника, прыгали из окон. Фото: скрин с видео, соцсети.

В момент стрельбы в пермском университете участники трагических событий действовали по-разному: преподаватель Сыромятников продолжал вести лекцию, а студенты в аудитории на втором этаже, спасаясь от вооруженного первокурсника, прыгали из окон.

Трагедия в пермском университете сподвигла учителя ОБЖ из Калининграда составить ТОП-7 советов для школьников и студентов, что делать, если находишься в эпицентре экстремальных событий. Об этом написала местная газета педагогов. И инструкция по выживанию мгновенно разошлась по соцсетям и телеграмм-каналам.

Специалист разработал профессиональные советы, как действовать, если рядом стреляют. Публикуем эти советы и для жителей Перми:

- Зато ты будешь живой, и одноклассники живые, - объясняет педагог. - Даже если это шутка, то лучше перебдеть, чем потом лежать в могиле или нести цветы, раздавая интервью «Он писал, что хочет убивать, но мы думали это по приколу».

1. Если слышишь стрельбу во дворе, школе или ТЦ — беги. Не разбирайся, что происходит. Не останавливайся снимать на телефон, чтобы потом выложить и хайпануть. Беги наружу, но так, чтобы паникующая толпа не затоптала тебя, отбегай далеко. Потом звони родителям, что живой и вызывай полицию.

2. Стреляют рядом или в твою сторону — падай за парту, за колонну, ползи за угол и прячься. Двери можно забаррикадировать чем угодно. Если понимаешь, что убийца идет к тебе — действуй по ситуации, но между «просто умер» и «дал по голове стулом и выжил», лучше выбрать жизнь. Если не можешь спрятаться — притворись мертвым, и молись, чтобы убийца не «достреливал» жертв.

3. Решил бежать от убийцы с огнестрельным оружием — петляй. Не беги прямо. Три шага вперед, один вбок, четыре вперед — один вбок. Так больше шансов не попасть под пулю-дуру.

4. Взрыв рядом, и ты живой? Выбирайся скорее. Не снимай на мобильный — может быть второй взрыв, расстрел, обрушение здания.

5. Не стесняйся, не бойся падать. Даже в грязь. Даже в самой новой дорогой одежде. Даже если больно. Одежду можно купить, синяки пройдут, а жизнь не купишь.

6. Твой друг, одноклассник или приятель пишет, что хочет убить учителей и взорвать школу? Ты знаешь слышал или прочитал это в его соцсети или чате? Узнал про сделанную взрывчатку или откуда-то появившееся у него оружие? Напиши в полицию, если стесняешься позвонить. Или в ФСБ. Нет, тебя не потащат на очную ставку и не опозорят, как стукача перед всем классом. Не отделывайся шутками «мы думали, ты чмо, а ты «Колумбайн», «Чего сразу мэра не завалишь?» или «Ооо, кек лол».

7. Может, взрослые и тормоза, дебилы и не понимают ваше поколение, но, если что случится - ты же побежишь к ним, и именно они приедут с сиренами и автоматами тебя спасать. Поэтому лучше предотвратить, чем расхлебывать. Скину эту инструкцию своей 12-летней дочери. Мир явно катится к чертям, и меньше всего безопасно там, где этого больше всего ждешь.

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