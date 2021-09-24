Выстрелы были слышны на Плеханова и даже на Мира. В полиции рассказали, что творилось в первые минуты стрельбы в пермском университете

Прибывшие на место Росгвардейцы выводили людей из аудиторий и искали налетчика, но он уже был обезврежен сотрудником ГИБДД Константином Калининым. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В первые же секунды стрельбы в пермском университете телефон дежурной части полиции раскалился.

- Люди набирали 02 и просто не могли дозвониться, - рассказал «Комсомолке» на условиях анонимности сотрудник правоохранительных органов. - У нас под сотню вызовов про стрельбу прошло и все телефоны были забиты. Очевидцы были жутко напуганы, но что-то объяснить внятно многим было сложно. Причем, звонили к нам не только с ПГНИУ, а и население близлежащих домов, у людей была паника. Вскоре начали звонить и другие адреса: Плеханова, Мира… Там тоже была слышна стрельба и у народа началась истерия. Никто ничего не мог внятно объяснить. Многие орали в трубку, что нападающих двое или трое, пока мы камеры не посмотрели и не увидели, что он везде один.

Остановил стрелявшего сотрудник ГИБДД Константин Калинин. Младший лейтенант вместе с напарником Владимиром Макаровым примчались на место ЧП через считанные минуты. Их отдел находится фактически через дорогу от химического корпуса, где в этот момент находился вооруженный Бекмансуров. Он прошел сюда по переходу из главного корпуса.

- Калинин - молодой и безбашенный, - объясняет наш собеседник. - Он в отделе уведомление прокурору писал о применении огнестрельного оружия. А ведь реально мог там лечь среди прочих жертв. Заходя в химический корпус, он был без бронежилета, но он у него в багажнике был. Просто забыл на адреналине, когда в отдел забежали очевидцы и начали кричать, что в университете стрельба. Ладно, хоть догадался запрыгнуть на подоконник и стрелял из-за угла.

Кнопка тревожной сигнализации в университете – как в месте массового пребывания людей – была выведена на пульт Росгвардии, а охраняла вуз частная охранная организация Арсенал-регион. Здесь информация у разных источников разная: есть версии, что сообщение о ЧП в университете поступило на пульт трижды, а есть, что охранник не успел нажать кнопку тревожной сигнализации, так как был ранен.

- В любом случае Росгвардия прилетела туда быстро, сотрудник службы безопасности университета сказал бойцам, что стрелок ушел в сторону восьмого корпуса, - объясняет полицейский. - Они влетели туда в броне и в касках, искали стрелка по всему корпусу, но тот по переходу ушел в соседний. Росгвардейцы начали выводить людей из аудиторий и продолжали искать налетчика, но вскоре стало известно, что он обезврежен.

Еще один факт, о котором упомянул наш анонимный источник в полиции: незадолго до случившегося ректор ПГНИУ сократил службу безопасности, а ее начальника уволил. А ведь в ведение подразделения входило не только обеспечение безопасности в вузе, но и широчайший спектр вопросов от экологической и радиационной безопасности вуза до охраны труда.

Об этом накануне в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин:

- Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета, где первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях. После трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял девять учеников, руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей, повсеместно внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, «тревожные кнопки», а также обеспечить комплексное взаимодействие на этом важнейшем направлении с представителями всех правоохранительных органов. Однако этого сделано не было.

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