Стрельба в государственном университете в Перми 20 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция с места событий

Силовики задержали нападавшего. Фото: соцсети

В понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. В учебное заведение зашел молодой человек с дробовиком и открыл огонь. Студенты забаррикадировались в аудиториях, некоторые начали выпрыгивать из окон.

Очевидцы рассказали о том, что происходило в вузе во время нападения

- Я вышел за территорию, вижу люди бегут, выстрелы, - говорит Дмитрий. - Я увидел несколько человек, которые лежали на земле в крови, я оттащил их безопасное место и пытался помочь.

Вот такое сообщение появилось в сообществе вуза ВКонтакте

Другой очевидец трагедии рассказал, что студенты забаррикадировались в столовой.

- После пары зашел в столовую, - рассказывает один из сотрудников вуза. - Вдруг толпа студентов ломанулась в столовую, стали окна открывать. Сначала не понял, что происходит. Потом вдруг хлопок в коридоре услышал, работники столовой двери закрыли. Студенты закричали, что в корпусе стреляют. Потом подошел ОМОН, эвакуировали людей. Стоим сейчас на улице, одежда, ключи, все осталось в корпусе.

Баррикады, которые делали студены во время нападения. Фото: соцсети

На место выехали десятки машин скорой помощи и силовики. Вскоре нападавшего задержали, он был ранен сотрудником наряда ДПС, который один из первых приехал на место ЧП.

Нападавшего ранили. Фото: соцсети

По предварительным данным, о своих планах нападавший написал на своей стене в социальной сети за час до нападения.

"Произошедшее не является терактом. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно", - написал на своей странице в соцсети нападавший.

По предварительной информации при нападении на университет погибли 5 человек, пострадали 6. После стрельбы в пермском университете было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

В связи с трагическими событиями в ПГНИУ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно вылететь в Пермь.