Главный врач краевой больницы рассказал, как спасали пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Главный врач ПККБ рассказал о том, как спасали пострадавших в университете. Фото: архив "КП"

После ЧП в Пермском государственном университете, куда утром 20 сентября пришел первокурсник-юрист и начал стрелять по людям, погибли шесть человек, 19 получили огнестрельные ранения, еще нескольких пострадавших диагностированы травмы, после того, как в панике они выпрыгивали из окон аудитории, спасаясь от обезумевшего преступника.

10 пострадавших на «скорых» были доставлены в ближайшее к вузу медицинское учреждение – Пермскую краевую клиническую больницу. За жизнь людей боролись около ста медиков.

- Работала вся хирургическая клиника Пермской краевой клинической больницы, - рассказал главный врач Анатолий Касатов. - Из десяти переведенных к нам пациентов – девять были прооперированы сразу же, в момент поступления – по экстренным показаниям. Работало около ста наших сотрудников, которые занимались именно этими пациентами.

По словам Анатолия Владимировича, все оперативные вмешательства были сделаны вовремя и в полном объеме:

- Жизнь всех пострадавших нам удалось спасти. Несмотря на крайне тяжелые огнестрельные, проникающие ранения. Несмотря на эту кошмарную ситуацию, коллектив с этой тяжелой ситуацией справился. Многие коллеги уехали домой уже под утро, часов в пять, а утром мы все снова встретились и занимались своей работой.

Как уже писала «Комсомольская правда, во вторник семь самых тяжелых пострадавших бортом МЧС отправили в федеральные клиники для дальнейшего лечения. Остальные продолжат лечиться в Перми.

- По оценке прибывшего в Пермь с бригадой специалистов министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в больницах, куда привезли людей с места ЧП, им была оказана вся необходимая помощь, в наличии - и медикаменты, и кровь для переливания, и опытный персонал, - сообщила в Instagram министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Также в больнице остается 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел. В момент задержания он получил ранения ног и живота. Он находится в больнице под круглосуточной охраной полиции. Посты выставлены и у его палаты, и по периметру лечебного учреждения.

Медики провели операцию, сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии.

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