Полный список погибших при стрельбе в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года

Жертвами Тимура Бекмансурова стали шесть человек.
Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года.
Энгауз Маргарита Геннадиевна – 66 лет;
Арамелев Ярослав Алексеевич – 19 лет;
Самченко Ксения Павловна – 18 лет;
Шакирова Екатерина Родомировна – 19 лет;
Айгельдина Анна Александровна – 26 лет;
Мохова Александра Юрьевна – 20 лет.
Как рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, из 20 людей, госпитализированных после стрельбы, девять человек находятся в тяжелом состоянии. С семьями пострадавших работают психологи института Сербского и психологи МЧС. Также привлечены психиатры и психологи из Пермского края.