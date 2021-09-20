Полный список погибших при стрельбе в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года

Жертвами Тимура Бекмансурова стали шесть человек.

Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года.

Энгауз Маргарита Геннадиевна – 66 лет;

Арамелев Ярослав Алексеевич – 19 лет;

Самченко Ксения Павловна – 18 лет;

Шакирова Екатерина Родомировна – 19 лет;

Айгельдина Анна Александровна – 26 лет;

Мохова Александра Юрьевна – 20 лет.

Как рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, из 20 людей, госпитализированных после стрельбы, девять человек находятся в тяжелом состоянии. С семьями пострадавших работают психологи института Сербского и психологи МЧС. Также привлечены психиатры и психологи из Пермского края.