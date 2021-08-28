Летчики упавшего в Пермском крае Су-24 выжили и находятся в больнице

Место падения Су-24 в Пермском крае.

В Пермском крае в пятницу, 27 августа, разбился бомбардировщик Су-24. Пилоты военного самолета смогли катапультироваться из горящей машины за считанные секунды до падения, об этом рассказывают очевидцы.

- Самолет упал в лес, а в небе были видны два красных парашюта, - рассказали жители села Сепыч, вблизи которого упал самолет.

Первыми на помощь летчикам пришли местные жители села Заполье. Они рассказали, что пилоты были в сознании, но получили травмы.

- Мы находимся примерно в 3 - 4 километрах от места падения самолета, - рассказал «Комсомольской правде»-Пермь» житель села Сепыч Степан Сабуров. - Мы были в огороде и увидели след от самолета и слышали низкий писк и раздался грохот или треск, потом увидели черный гриб из дыма в лесу. Он поднялся, а потом рассеялся. Мы видели позже, что к месту поехали машины пожарных, спасателей.

В Минобороны подтвердили информацию, что пилоты катапультировались. Их состояние удовлетворительное. Для эвакуации пострадавших вылетел вертолет, он доставил летчиков в Пермь, они находятся в военном госпитале. По информации источника, пилоты получили переломы. Их жизням ничего не угрожает.

Известно, что бомбардировщик СУ-24 летел на плановый ремонт. Полет выполнялся без боекомплекта. Около 17.30 возле деревни Кичаново, в 95 километрах от Перми, у воздушного судна отказала техника и самолет рухнул на землю. В Минобороны подтвердили, что самолет направлялся на авиаремонтное предприятие. Правда, неизвестно, откуда именно бомбардировщик вылетел и где его должны были обслуживать.

СПРАВКА«КП»

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ударов в любых метеоусловиях в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей. Введен в эксплуатацию в феврале 1975 года, после чего прошел несколько модернизаций. На данный момент снят с производства.

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