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Происшествия27 августа 2021 17:49

Экипаж потерпевшего крушение под Пермью Су-24 найден

Жизням летчиков ничего не угрожает
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вертолет со спасателями. Фото: Виолетта Абрамова, Подслушано Верещагино

Вертолет со спасателями. Фото: Виолетта Абрамова, Подслушано Верещагино

Сегодня, 27 августа, в Верещагинском районе Пермского края потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Самолет упал в безлюднй местности, возле деревни Кричано, в 95 километрах от Перми. Пилоты успели катапультироваться. На место крушения вылетел вертолет со спасателями. Им удалось обнаружить летчиков. Их состояние удовлетворительное. В ближайшее время пилотов доставят в больницу. Жизням летчиков ничего не угрожает, сообщил "Комсомолке" наш источник.