Экипаж потерпевшего крушение под Пермью Су-24 найден

Вертолет со спасателями. Фото: Виолетта Абрамова, Подслушано Верещагино

Сегодня, 27 августа, в Верещагинском районе Пермского края потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Самолет упал в безлюднй местности, возле деревни Кричано, в 95 километрах от Перми. Пилоты успели катапультироваться. На место крушения вылетел вертолет со спасателями. Им удалось обнаружить летчиков. Их состояние удовлетворительное. В ближайшее время пилотов доставят в больницу. Жизням летчиков ничего не угрожает, сообщил "Комсомолке" наш источник.