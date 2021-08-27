«Самолет гудел, а из хвоста шел черный дым». Подробности крушения СУ-24 в Пермском крае

Фото с места ЧП: Евгения Терехова

«Самолет разбился в Верещагинском районе», «Похоже, где-то между Кривчан и Сепыч», «Когда еще над Ильинским пролетал, то уже летел к земле с хвостом дыма», «Они целый день сегодня летали», «Мы находимся в Карагайском районе и тоже видели, что самолет на большой скорости с гулом пролетел очень низко. Из хвоста шел черный дым», - комментируют крушение самолета СУ-24 под Пермью очевидцы.

В пятницу, 27 августа, в Пермском крае разбился фронтовой бомбардировщик СУ-24. По предварительной информации, это случилось во время перелета самолета на плановый ремонт. Очевидцами происходящего стали жители сразу нескольких территорий Пермского края и на телефон оперативного дежурного поступило сразу несколько сообщений об авиакатастрофе.

- Мы находимся примерно в 3 - 4 километрах от места падения самолета, - рассказал «Комсомольской правде»-Пермь» житель села Сепыч Степан Сабуров. - Мы были в огороде и увидели след от самолета и слышали низкий писк и раздался грохот или треск, потом увидели черный гриб из дыма в лесу. Он поднялся, а потом рассеялся. Мы видели позже, что к месту поехали машины пожарных, спасателей.

В Минобороны уже подтвердили крушение самолета в Пермском крае. ЧП произошло около 17.30 часов по местному времени в 95 км западнее Перми. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесу, поэтому на земле жертв и разрушений нет.

Известно, что экипаж бомбардировщика успел катапультироваться. На поиски летчиков сразу же вылетел вертолет со спасателями. Известно, что оба пилота обнаружены, их жизням ничего не угрожает, состояние пилотов оценивается, как удовлетворительное. Но их в любом случае доставили в больницу на обследование.

Сейчас на место падения самолета выехали все оперативные службы.

- Выехал на место крушения самолета СУ-24 военный прокурор Пермского гарнизона для установления обстоятельств произошедшего, - рассказали «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе военной прокуратуры Центрального военного округа.

СПРАВКА«КП»

Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ударов в любых метеоусловиях в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей. Введен в эксплуатацию в феврале 1975 года, после чего прошел несколько модернизаций. На данный момент снят с производства.

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