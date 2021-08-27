На место крушения СУ-24 выехал военный прокурор Пермского гарнизона

Фото: Подслушано Пермь/ВКонтакте.

- Военный прокурор Пермского гарнизона выехал на место крушения самолета СУ-24 для установления обстоятельств произошедшего, - рассказали «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе военной прокуратуры Центрального военного округа.

Бомбардировщик СУ-24, напомним, разбился 27 августа в Верещагинском районе Пермского края. Несколько очевидцев видели, как самолет летел низко над землей с черным дымом, идущим из хвоста. Оба летчика успели катапультироваться на парашютах, сейчас оба они найдены и доставлены в больницу. Состояние пилотов оценивается, как удовлетворительное.

Сейчас специалистам предстоит разобраться в причинах трагедии, для этого на место крушения выехали военные специалисты.

СПРАВКА«КП»

Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ударов в любых метеоусловиях в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей. Введен в эксплуатацию в феврале 1975 года, после чего прошел несколько модернизаций. На данный момент снят с производства.

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