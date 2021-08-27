Появились первые фото с места крушения СУ-24 в Пермском крае

Фото: предоставлено «КП».

«КП» удалось найти первые фото с места крушения самолета СУ-24 в Пермском крае. На кадрах – лес с поваленными деревьями и мелкие обломки самолета, от которых все еще идет дым.

Судя по фото, на месте уже работают военные специалисты. Они проводят осмотр места происшествия.

Фото: предоставлено «КП».

Напомним, 27 августа, в Пермском крае разбился фронтовой бомбардировщик СУ-24. Это произошло в 95 км западнее Перми. Полет выполнялся без боекомплекта. СУ-24 потерпел крушение в лесу, жертв и разрушений на земле нет.

На место выехал военный прокурор Пермского гарнизона.

СПРАВКА «КП»

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе на малых высотах. Был принят на вооружение в 1975 году. Постепенно заменяется бомбардировщиком Су-34.

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