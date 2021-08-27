В Пермском крае потерпел крушение бомбардировщик СУ-24

Самолет летел на плановый ремонт. Фото: соцсети

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае вечером в пятницу, 27 августа. Двое летчиков успели катапультироваться. Су-24 потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники. Самолет упал в Верещагинском районе Пермского края возле деревни Кривчаны .

Как сообщает ТАСС, самолет Су-24 садился в Пермь на дозаправку. После взлета через несколько минут он потерпел крушение.

- При перелете на плановый ремонт под Пермью потерпел аварию самолет Су-24, летчики катапультировались, - прокомментировали в Минобороны. - Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет. Для эвакуации экипажа направлен спасательный вертолет.

Фото: Подслушано Пермь

Как сообщил «КоммерсантЪ», один из пилотов обнаружен, поиски второго продолжаются. По данным источника издания, самолет выполнял перелет после ремонта с Дальнего Востока в западную часть страны.

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе на малых высотах. Был принят на вооружение в 1975 году. Постепенно заменяется бомбардировщиком Су-34.