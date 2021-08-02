Арсений Воронцов. Фото с личной страницы молодого человека ВКонтакте

Исчезновение Арсения Воронцова породило массу версий и догадок о том, что с ним могло произойти, от добровольного ухода из семьи, до убийства другом детства. На сегодняшний день официального подтверждения, что Арсений Воронцов мертв, нет. На днях в Орджоникидзевском районе Перми недалеко от микрорайона Ширяиха, где и пропал Арсений, было обнаружено тело молодого мужчины. Останки находились в 500 метрах от дороги.

На опознание тела оперативники привезли родственников Арсения Воронцова. Им показали одежду, ключи, тысячу рублей и банковскую карту. Все это принадлежало Арсению. Сейчас для определения личности погибшего будет проведена генетическая экспертиза, а также станут известны причины гибели и носит ли смерть криминальный характер. А волонтеры и следователи остановили поиски Арсения Воронцова.

Как только информация об исчезновении мужчины стала появляться в социальных сетях, среди комментаторов были те, кто позиционирует себя, как ясновидящие. Примечателен тот факт, что буквально через несколько дней после исчезновения, одна из ясновидящих почти в точности рассказала о том, как, где и когда найдут тело молодого человека.

Скриншот из соцсетей.

Напомним, Арсений Воронцов исчез в ночь на 23 февраля 2021 года. В этот день он отдыхал на своей даче в микрорайоне Ширяиха, куда пригласил четверых своих друзей. Ребята общались, выпивали, ходили в баню. Вечером компания начала разъезжаться по домам и на даче остались только Арсений и его друг детства - Артур. Артур вернулся домой, а Арсений нет.

Когда информация о розыске молодого пермяка разошлась по соцсетям, на его поиски отправилось чуть ли не полгорода. Пермяки практически ежедневно спрашивали о результатах поисков и переживали за него, как за родного. Не обошлось и без подозрений к Артуру, который видел его последним. В разговоре с "КП", он рассказал, что практически не помнит событий того вечера.

- Помню, Арсений ушел в баню, я остался на улице, а потом открываю глаза, и я уже на заправке. Как там оказался, ума не приложу. Пришел туда замерзший, просил кассира вызвать мне такси - телефона у меня с собой не было. Сидел на полу, ждал машину. Потом немного отогрелся и начал неадекватно себя вести. Хотел закурить прямо на заправке. На меня вызвали ГБР. Приехавшие сотрудники ЧОПа привели меня в чувство, и я каким-то образом убежал от них в лес. Думал, что помру там, мороз был в ту ночь около 30 градусов. Вышел на замерзшую реку, а потом на какую-то базу. Охранник мне вызвал такси, и я уехал домой. Каждые выходные я выхожу на поиски Сени. Со мной выходят те, кто верит в мою непричастность. Я прошел полиграф, он показал, что я не причастен к его исчезновению, - рассказывал Артур.

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