Арсений Воронцов. Фото предоставлено родственниками мужчины

В Перми остановлены поиски 29-летнего Арсения Воронцова. Информация об этом появилась в группе поискового отряда "Лиза Алерт".

Напомним, Арсений Воронцов исчез в ночь на 23 февраля 2021 года. В этот день он отдыхал на своей даче в микрорайоне Ширяиха, куда пригласил четверых своих друзей. Ребята общались, выпивали, ходили в баню. Вечером компания начала разъезжаться по домам и на даче остались только Арсений и его друг детства - Артур. Артур вернулся домой, а Арсений нет.

Когда информация о розыске молодого пермяка разошлась по соцсетям, на его поиски ортправилось чуть ли не полгорода. Пермяки практически еждедневно справшивали о результатах поисков и переживали за него, как за родного. Не обошлось и без подозрений к Артуру, который видел его последним. В разговоре с "КП", он рассказал, что практически не помнит событий того вечера.

- Помню, Арсений ушел в баню, я остался на улице, а потом открываю глаза, и я уже на заправке. Как там оказался, ума не приложу. Пришел туда замерзший, просил кассира вызвать мне такси - телефона у меня с собой не было. Сидел на полу, ждал машину. Потом немного отогрелся и начал неадекватно себя вести. Хотел закурить прямо на заправке. На меня вызвали ГБР. Приехавшие сотрудники ЧОПа привели меня в чувство, и я каким-то образом убежал от них в лес. Думал, что помру там, мороз был в ту ночь около 30 градусов. Вышел на замерзшую реку, а потом на какую-то базу. Охранник мне вызвал такси, и я уехал домой. Каждые выходные я выхожу на поиски Сени. Со мной выходят те, кто верит в мою непричастность. Я прошел полиграф, он показал, что я не причастен к его исчезновению, - рассказывал Артур.

О том, что поиски Арсения приостановлены, подтвердили и в следственном комитете.

- Действительно, поиски Арсения Воронцова приостановлены, идет проверка информации, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, накануне недалко от места, где пропал Арсений, было обнаружено тело молодогого человека. Сейчас назначены необходимые экспертизы. В скором времени сообщат ее результаты. Надежда на то, что Арсений жив, остается.

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