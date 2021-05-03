«Меня подозревают в его исчезновении». Друг, который последним видел Арсения Воронцова, рассказал, что с ним могло случиться

Поиски Арсения Воронцова не прекращаются. Фото предоставлено родственниками мужчины

Прошло два с половиной месяца с того дня, как в Перми пропал 29-летний Арсений Воронцов. Он исчез в ночь на 23 февраля 2021 года. История эта довольно странная, и чем больше времени проходит, тем больше вопросов возникает. В день исчезновения Арсений отдыхал на своей даче в микрорайоне Ширяиха, куда пригласил четверых своих друзей. С Артуром - другом Арсения, который последним его видел - поговорила корреспондент «КП».

- Вы давно дружите с Арсением?

- С Арсением я знаком с самого детства, - говорит Артур. – Гоняли на великах, играли в войнушку, в общем росли вместе. Но с возрастом, как это часто бывает, видеться мы стали реже, у каждого появились свои дела, интересы, он обзавелся семьей. Мы, конечно, продолжали общаться, но виделись примерно раз в год. В тот вечер я впервые был на его даче. Приехал в Ширяиху примерно в 18.00, мы выпивали, общались, парились в бане, отдыхали.

- Ссор или конфликтов не было?

- Нет, не сорились и не ругались. Мы боролись, но это все было в шутку, так, дурачились. Среди нас не было людей, которые могли что-то натворить. События того вечера я плохо помню. По рассказам парней, которые с нами были, около полуночи все стали собираться по домам. Сначала уехали двое, через час еще один, и мы остались с Арсением вдвоем. Помню, Арсений ушел в баню, я остался на улице, а потом открываю глаза, и я уже на заправке.

То есть вы не помните, как там оказались?

- Нет. Вообще не помню. Пришел туда замерзший, просил кассира вызвать мне такси - телефона у меня с собой не было. Сидел на полу, ждал машину. Потом немного отогрелся и начал неадекватно себя вести. Хотел закурить прямо на заправке. На меня вызвали ГБР. Приехавшие сотрудники ЧОПа привели меня в чувство, и я каким-то образом убежал от них в лес. Думал, что помру там, мороз был в ту ночь около 30 градусов. Вышел на замерзшую реку, а потом на какую-то базу. Охранник мне вызвал такси, и я уехал домой.

Вы помогаете искать Арсения?

- Да, каждые выходные я выхожу на поиски Сени. Со мной выходят те, кто верит в мою непричастность. В один из таких поисков на повороте от дачи, где, вероятнее всего, мы с Арсением шли в ту ночь, увидели бутылку пива. Полицейские позже проверили эту партию алкоголя и выяснилось, что она из той, что мы пили на даче. А рядом с бутылкой - следы торможения машины. Есть версия, что его сбили и куда-то увезли. Некоторые знакомые Арсения говорят, что я что-то недоговариваю. Якобы я мог видеть, как Арсения сбили, а теперь те люди мне угрожают, и из-за этого я молчу. Но я ничего не видел. Я прошел полиграф, он показал, что я не причастен к его исчезновению. Не знаю, что думать, но искать я его не перестану.

Поиски Арсения Воронцова продолжаются. Дома его ждет супруга и маленькая дочь. Если у вас есть информация о его местонахождении или вы видели похожего человека, сообщите по телефону 102.

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