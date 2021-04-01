«Верю, что он жив». Неравнодушных пермяков просят выйти на поиски 29-летнего Арсения Воронцова

Арсений Воронцов пропал в ночь на 23 февраля.

В Перми 2 апреля сотрудниками полиции будет организован поиск пропавшего 29-летнего Арсения Воронцова. Они пройдут в микрорайоне Ширяиха (Орджоникидзевский район) и его окрестностях. Сбор организован на АГЗС на улице Ново-Гайвинская, 97а, в 10.00. Если у вас есть возможность присоединится к поискам Арсения, приезжайте к назначенному времени на заправку. Также необходимы водители с высокопроходимой техникой.

- Я верю, что все будет хорошо и не теряю надежды, - говорит супруга Арсения Мария.

Напомним, Арсений Воронцов пропал в ночь с 22 на 23 февраля. Накануне он отдыхал на даче с друзьями, они ходили в баню. Затем все разъехались по домам, Арсений тоже должен был ехать домой, но пропал. С этого момента о нем нет известий.