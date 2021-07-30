«В карманах были ключи и банковская карта». В Перми родственников Арсения Воронцова привели на опознание тела

Поиски Арсения воронцова остановлены. Фото: семейный архив.

На днях в Орджоникидзевском районе Перми недалеко от микрорайона Ширяиха было обнаружено тело молодого мужчины. На место выехали оперативники. Было предположение, что это 29-летний Арсений Воронцов, который пропал в ночь на 23 февраля.

По информации источника "КП", останки находились в 500 метрах от дороги. На опознание оперативники привезли родственников Арсения Воронцова. Им показали одежду, найденные при нем ключи, тысячу рублей и банковскую карту. Все это принадлежало Арсению. Для определения личности погибшего будет проведена генетическая экспертиза, а также станут известны причины гибели. Пока неизвестно, носит ли смерть криминальный характер.

Напомним, Арсений Воронцов исчез в ночь на 23 февраля 2021 года. В этот день он отдыхал на своей даче в микрорайоне Ширяиха, куда пригласил четверых своих друзей. Ребята общались, выпивали, ходили в баню. Вечером компания начала разъезжаться по домам и на даче остались только Арсений и его друг детства - Артур. Артур вернулся домой, а Арсений нет.

Когда информация о розыске молодого пермяка разошлась по соцсетям, на его поиски отправилось чуть ли не полгорода. Пермяки практически ежедневно спрашивали о результатах поисков и переживали за него, как за родного. Не обошлось и без подозрений к Артуру, который видел его последним. В разговоре с "КП", он рассказал, что практически не помнит событий того вечера.

- Помню, Арсений ушел в баню, я остался на улице, а потом открываю глаза, и я уже на заправке. Как там оказался, ума не приложу. Пришел туда замерзший, просил кассира вызвать мне такси - телефона у меня с собой не было. Сидел на полу, ждал машину. Потом немного отогрелся и начал неадекватно себя вести. Хотел закурить прямо на заправке. На меня вызвали ГБР. Приехавшие сотрудники ЧОПа привели меня в чувство, и я каким-то образом убежал от них в лес. Думал, что помру там, мороз был в ту ночь около 30 градусов. Вышел на замерзшую реку, а потом на какую-то базу. Охранник мне вызвал такси, и я уехал домой. Каждые выходные я выхожу на поиски Сени. Со мной выходят те, кто верит в мою непричастность. Я прошел полиграф, он показал, что я не причастен к его исчезновению, - рассказывал Артур.

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