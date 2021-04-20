В Перми полицейские отследили последний сигнал пропавшего 29-летнего Арсения Воронцова

Поиски 29-летнего Арсения Воронцова продолжаются.

Спустя почти три недели в Перми снова прошли поиски пропавшего 29-летнего Арсения Воронцова.

20 апреля сотрудники полиции вместе с волонтерами организовали очередной поиск пропавшего. Они прошли в микрорайоне Ширяиха (Орджоникидзевский район) и его окрестностях.

- Как мне рассказали сотрудники, последний сигнал телефона Арсения был зафиксирован в Ширяихе, поэтому поиски продолжаются здесь, - говорит супруга Арсения Мария Воронцова. – До этого поиска еще везде лежал снег, мы ходили по тропинкам, сейчас все растаяло. Сегодня мы обошли все вдоль и поперек, но результатов пока никаких. Возможно еще одни поиски будут организованы через неделю.

Напомним, Арсений Воронцов пропал в ночь с 22 на 23 февраля. Накануне он отдыхал на даче с друзьями, они ходили в баню. Затем все разъехались по домам, Арсений тоже должен был ехать домой, но пропал. С этого момента о нем нет известий.

Если у вас есть информация о местонахождении Арсения, возможно вы видели похожего человека, обросшего, с бородой, сообщите 102.

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