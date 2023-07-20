Сегодня в Пермском крае похоронят девочку, сожженную подростком

Такой букет приготовили люди, которых тронула эта страшная трагедия. Фото: группа в телеграмм «Вечная память...».

20 июля в Октябрьском пройдут похороны 15-летней девочки, которая погибла от страшных ожоговых травм. Подругу облил горючей жидкостью и сжег местный 16-летний подросток, он сейчас арестован по обвинению в «Покушении на убийство с особой жестокостью».

Из Октябрьского гроб с телом девочки повезут на отпевание в поселок Тюш, - это в 20 километрах. Церковный ритуал начнется в 12.30. А сами похороны состоятся в селе Богородск – оттуда родом была мама умершей девочки. Туда похоронной процессии придется ехать еще 10 километров.

Эта трагедия причинила боль многим жителям села, и люди хотят прийти на похороны, попрощаться и проводить девочку в последний путь. На месте, где произошла эта жуткая история, сейчас стоят живые цветы.

Такой букет стоит сейчас на месте, где случилась эта страшная трагедия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Группу в соцсетях, в которой раньше собирали средства на помощь семье, переименовали в «Вечная память». Обсуждения здесь ведутся почти круглые сутки. Подписчики, которых до глубины души затронула эта трагедия, решили приготовить на похороны огромный букет роз и статуэтку ангела.

«Соболезнования родителям! Светлая память девочке», «Пусть они знают, что их поддерживают по всей стране!», «Мягких облачков тебе маленькая девочка», - пишут люди.

Но не только соболезнования есть в этих обсуждениях, а еще возмущения, что по обвинению в совершении этого жуткого преступления был арестован лишь один подросток, остальные двое – до сих пор на свободе.

«Спи спокойно, девочка, мы добьемся справедливости», - говорят люди.

Одновременно с похоронами в Октябрьском пройдет прием граждан. В поселок приедет первый заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю генерал-майор юстиции Валерий Александрович Сафонов. Он проведет личный прием граждан в Октябрьском межрайонном следственном отделе.

И люди, которые хотели бы прийти и задать вопросы о ходе расследования резонансного уголовного дела, возмущены тем, что встреча проходит именно в тот день, когда все село прощается с погибшим ребенком. Чтобы жителей услышали, они готовы выйти на митинг всем поселком. В комментариях люди просят, чтобы родственники двух оставшихся на свободе подростков прилюдно доказали свою невиновность.

Все о трагедии с обожженной девочкой можно прочитать здесь.

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