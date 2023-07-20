Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июля 2023 6:10

Сегодня в Пермском крае похоронят девочку, сожженную подростком

Одновременно с прощанием в поселке пройдет прием заместителя руководителя регионального СУ СКР
Алена ОВЧИННИКОВА
Такой букет приготовили люди, которых тронула эта страшная трагедия. Фото: группа в телеграмм «Вечная память...».

Такой букет приготовили люди, которых тронула эта страшная трагедия. Фото: группа в телеграмм «Вечная память...».

20 июля в Октябрьском пройдут похороны 15-летней девочки, которая погибла от страшных ожоговых травм. Подругу облил горючей жидкостью и сжег местный 16-летний подросток, он сейчас арестован по обвинению в «Покушении на убийство с особой жестокостью».

Из Октябрьского гроб с телом девочки повезут на отпевание в поселок Тюш, - это в 20 километрах. Церковный ритуал начнется в 12.30. А сами похороны состоятся в селе Богородск – оттуда родом была мама умершей девочки. Туда похоронной процессии придется ехать еще 10 километров.

Эта трагедия причинила боль многим жителям села, и люди хотят прийти на похороны, попрощаться и проводить девочку в последний путь. На месте, где произошла эта жуткая история, сейчас стоят живые цветы.

Такой букет стоит сейчас на месте, где случилась эта страшная трагедия.

Такой букет стоит сейчас на месте, где случилась эта страшная трагедия.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Группу в соцсетях, в которой раньше собирали средства на помощь семье, переименовали в «Вечная память». Обсуждения здесь ведутся почти круглые сутки. Подписчики, которых до глубины души затронула эта трагедия, решили приготовить на похороны огромный букет роз и статуэтку ангела.

«Соболезнования родителям! Светлая память девочке», «Пусть они знают, что их поддерживают по всей стране!», «Мягких облачков тебе маленькая девочка», - пишут люди.

Но не только соболезнования есть в этих обсуждениях, а еще возмущения, что по обвинению в совершении этого жуткого преступления был арестован лишь один подросток, остальные двое – до сих пор на свободе.

«Спи спокойно, девочка, мы добьемся справедливости», - говорят люди.

Одновременно с похоронами в Октябрьском пройдет прием граждан. В поселок приедет первый заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю генерал-майор юстиции Валерий Александрович Сафонов. Он проведет личный прием граждан в Октябрьском межрайонном следственном отделе.

И люди, которые хотели бы прийти и задать вопросы о ходе расследования резонансного уголовного дела, возмущены тем, что встреча проходит именно в тот день, когда все село прощается с погибшим ребенком. Чтобы жителей услышали, они готовы выйти на митинг всем поселком. В комментариях люди просят, чтобы родственники двух оставшихся на свободе подростков прилюдно доказали свою невиновность.

Все о трагедии с обожженной девочкой можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убийство с особой жестокостью: сожженная в Прикамье девочка 10 дней боролась за жизнь

После смерти сожженной подростком в Пермском крае девочки статью обвинения ужесточат (Подробнее...)

Семье сожженной в Пермском крае девочки помощь собирают всей страной

Люди настолько прониклись трагедией, что готовы оплачивать дорогостоящие лекарства, искусственную кожу и даже лечебно-ожоговую кровать (Подробнее...)

Отец сожженной в Пермском крае девочки: «Дочь назвала имена своих мучителей»

Сожженная подростками в Пермском крае девочка назвала имена своих мучителей (Подробнее...)

ЧППроисшествия: ЧППодростки сожгли девочку в Октябрьском