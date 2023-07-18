Убийство с особой жестокостью: сожженная в Прикамье девочка 10 дней боролась за жизнь

Десять дней врачи спасали обожженную девочку, но травмы оказались не совместимы с жизнью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Не передать словами, как больно когда уходят дети, а еще больнее, когда так», «Ей бы жить и жить, потрясены этой печальной новостью», «Дай Бог сил и терпения семье пережить такое горе», «До последнего верили, что она выживет. Соболезную, пишу, и слезы душат», - такие отклики оставляют люди, узнав о смерти 15-летней школьницы от тяжелых ожогов из Пермского края.

Трагическая новость пришла утром во вторник: в реанимации пермского ожогового Центра скончалась 15-летняя девочка, которую поджег ее друг детства. Десять дней врачи боролись за ее жизнь, а люди до последнего надеялись, верили и молились. Увы, чуда не случилось, травмы оказались не совместимы с жизнью.

Натерпелась адовых мук

Эта бесчеловечная по своей жестокости история произошла в небольшом поселке Октябрьский в Пермском крае. Пока родителей не было дома, подростки собрались на квартире у 16-летнего Степана (имя изменено по требованию законодательства, - Ред.) – алкоголем он хотел заглушить боль от расставания с любимой девушкой. В компании, утверждают источники, знакомые с ситуацией, было несколько парней и девушка – соседка, которую Степан знал с самого детства, и с которой учился в одной школе.

Вечер закончился жутко: девочка была изнасилована, а чтобы скрыть следы преступления, ее отнесли к железной дороге, облили горючей жидкостью и подожгли. Площадь поражения составила не менее 85-90% тела!

Лежащую возле рельсов девочку обнаружил машинист поезда. Под ней дымилась трава, а из одежды на ней были одни носки. Все тело – сплошная обожженная рана. В поселке говорят, что натерпелась она адовых мук: горючей жидкостью ей обливали не только тело, но еще заливали в рот. На вертолете санавиации пострадавшую отправили в Пермь, но даже врачи-комбустилологи специализированного ожогового центра оказались бессильны.

- Пациентка из Октябрьского скончалась в больнице, - сообщили в Минздраве Пермского края. - Медицинскими работниками Прикамья была оказана вся необходимая помощь, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей.

С особой жесткостью

Сейчас по подозрению в совершении преступления арестован один Степан, остальные участники кровавой вечеринки пока на свободе. Уголовное дело следователи возбудили сначала по статье «Покушение на убийство», а потом переквалифицировали в «Покушение на убийство с особой жестокостью» и передали его из Октябрьского района в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР. На контроль расследование взяли и в Центральном аппарате ведомства.

Сейчас решается вопрос о том, что уголовная статья вновь изменится, и обвинение предъявят уже за убийство. Но, как объясняют юристы, на окончательный приговор это мало повлияет. Поскольку парень несовершеннолетний, больше 10 лет колонии он не получит.

- В больнице на опознании дочь назвала мне фамилию одного из тех, кто на нее напал (речь идет о Степане - Ред.) - говорит отец девочки Николай Шихов. - Фамилии двух остальных, как мне известно, дочь назвала, когда ее забирала «скорая». Мы стараемся ни с кем не разговаривать, только с сотрудниками правоохранительных органов. Родители этих подростков с нами не связывались, да нам и не хотелось бы с ними общаться. Единственное, чего мы хотим - чтобы виновные получили по заслугам.

Эта чудовищная история настолько перепахала людей, что когда все только произошло, они объединились в соцсетях и создали группы по сбору средств семье пострадавшей школьницы. Предлагали потратить деньги на адвокатов, дорогостоящие лекарства, искусственную кожу и даже противоожоговую кровать.

Когда девочка умерла, сбор закрыли. Сейчас эти деньги, увы, пойдут на похороны. Не исключено также, что оставшуюся часть родители-педагоги, потерявшие единственную дочь, отдадут на благотворительность.

Все, что узнали об этой трагической истории журналисты "КП", можно прочитать здесь.