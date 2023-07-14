Семье сожженной в Пермском крае девочки помощь собирают всей страной

Состояние пострадавшей девочки по-прежнему тяжелое. Фото: Николай Оберемченко/ Страница пострадавшей в соцсетях

«Пожалуйста, только живи, девочка!», «Дай бог, чтобы только ты выжила, мы всем готовы помочь!», - пишут сотни россиян, которых до глубины души тронула история обожженной 15-летней девочки из Пермского края.

Школьницу, напомним, облил горючей жидкостью и поджег ее 16-летний сосед. Подросток поссорился с возлюбленной, напился, а злобу за случившееся решил выместить на девочке, которую знал с самого детства. Причем, по словам источника «Комсомолки» и местных жителей, нападавших было трое, но арестован по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью, пока только один.

Сейчас пострадавшая школьница в реанимации пермского ожогового центра. Ее перевезли вертолетом санавиации вечером в понедельник, 10 июля, когда врачам Октябрьской ЦРБ удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Чтобы она не чувствовала боль, врачи ввели девочку в медицинскую кому, и сейчас делают все возможное, чтобы помочь ей.

Все, кого до глубины души тронула эта история, объединились, создали две группы по сбору средств во Вконтакте и телеграмм, и обсуждают, чем можно помочь пострадавшей школьнице и ее семье. Причем, вступают в эти группы не только жители Октябрьского, Перми и Пермского края, но и люди со всей России: из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга и даже из Великобритании.

- Вы только озвучьте, что нужно, а мы подумаем, как это раздобыть, чтобы только ускорить выздоровление, - пишут участники групп, переводя средства на счет отца пострадавшей школьницы.

Суммы поступают разные: 100, 500, 1000, 5000 и даже 10000 рублей.

Желающих помогать очень много. Прониклись этой историей и переводят средства как те, кто живет в поселке и знает эту семью, так и незнакомые люди. Пользователи готовы собирать средства, чтобы оплатить дальнейшую реабилитацию, самые лучшие лекарства, искусственную кожу и даже дорогостоящую лечебно-ожоговую кровать, стоимостью два миллиона рублей.

- В специализированном медицинском учреждении, где проходит лечение девочка из Октябрьского, есть лечебно-ожоговые кровати. Это оборудование будет задействовано, исходя из показаний и в зависимости от динамики состояния здоровья пациентки, - пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе Минздрава Пермского края.

Напомним, тактика лечения тяжелой пациентки согласована с коллегами из Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России и это оборудование пока не задействовано, так в настоящий момент к этому нет показаний. Использовать оборудование начнут, исходя из показаний и в зависимости от динамики состояния здоровья пациентки.

«Я тоже дозвонился до ожогового центра, мне сказали, что у нас в Перми самый лучший «парк» этих кроватей, они исправны и эксплуатируются, стоят они именно в этой больнице. Их поставляли еще со временем «Хромой лошади» и поддерживают в рабочем состоянии», - отписался один из участников группы.

Что касается другого, необходимого для лечения пострадавшей девочки, узнавать и сообщать об этом людям, пообещал ее отец.

Напомним, переводить посильные суммы можно на счет отца пострадавшей девочки. Банковская карта привязана к номеру телефона 8 908 242-90-95 Николай Николаевич Ш.

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