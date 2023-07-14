Врачи делают все, чтобы сохранить ее жизнь: Последние новости о состоянии девочки, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае на 14 июля 2023 года

Состояние пострадавшей девочки по-прежнему тяжелое. Фото: Фролов Михаил/ Страница пострадавшей в соцсетях

Последние новости о состоянии девочки, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае на 14 июля 2023 года

- Состояние пострадавшей девочки остается крайне тяжелым, - сообщили «Комсомольской правде» в Минздраве Пермского края 14 июля.

Врачи пермского ожогового центра продолжают бороться за жизнь 15-летней школьницы, которую четыре дня назад транспортировали из поселка Октябрьский в Пермь с тяжелейшими ожогами.

Девочка, у которой обожжено 80% тела, находится сейчас в медицинской коме, в реанимации, ей оказывается все необходимое квалифицированное лечение. Пока никаких обнадеживающих прогнозов медики не дают, ситуация в любой момент может качнуться в любую сторону.

- Учитывая объем поражения, мы можем ожидать возникновения отрицательной динамики в любой момент, - говорят врачи.

Транспортировка девочки, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае, куда-либо чревата фатальными осложнениями

- Транспортировка пациентки куда-либо чревата возникновением дополнительных фатальных осложнений, что нам и подтвердили коллеги из Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России», - отметил главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Пермского края Роман Энгаус.

Сейчас многое будет зависеть от того, как будет справляться с травмами молодой организм обожженной школьницы.

Семью девочки, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае, поддерживают пользователи соцсетей со всей страны

«Мы молимся за ее здоровье», «Главное, чтобы девочка выкарабкалась», «Желаем, чтобы состояние стабилизировалось, и она пошла на поправку» ,«Она сильная, верим, что девочка поправится!», - пишут пользователи.

Жуткая история настолько тронула общественность, что люди организовали в соцсетях две группы и ведут сбор средств на дальнейшую реабилитацию девочки, пережившей нечеловеческие муки. Школьницу обнаружили, напомним, обожженной и лежащей вдоль железнодорожных путей. Облил девочку горючей жидкостью и поджог ее же знакомый, который поссорился с любимой и решил выместить злость на соседке, которую знал с детства.

Трагедия настолько тронула россиян, что уже четвертый день они шлют и шлют деньги на счет папы пострадавшей девочки. Переводы по 100, 500, 5000 и даже 10000 рублей приходят родителям из разных уголков нашей страны.

- Я тетя пострадавшей девочки и хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным людям, которые откликаются на наше горе и хотят помочь выздоровлению нашей девочки, - написала в соцсетях Юлия. - Хочу заверить, что все ваши переводы мы получаем, что ничего никуда не уходит никому другому. Все приходит на карту моему брату. Мы очень благодарны всем за поддержку, за добрые слова и заказанную помощь. Спасибо за вашу доброту и неравнодушие.

Все новости о трагедии со школьницей в Октябрьском читайте здесь.