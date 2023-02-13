Завел в безлюдное место, изнасиловал и забил камнем: Суд поставил точку в деле об убийстве молодой медсестры из Чусового

Обвиняемый Артем Бучин и убитая Татьяна Рекутина. Фото: соцсети

В Пермском крае вынесли приговор 25-летнему Артему Бучину, который убил и изнасиловал 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутину.

Преступление, напомним, произошло 26 августа прошлого года. В тот вечер 23-летняя Татьяна вместе со своей подругой Ольгой отдыхала в баре «Джокер» в Чусовом. Около 2.00 Ольга засобиралась домой, звала с собой и Таню, но та решила остаться. Через два дня Татьяну нашли убитой. Ее тело лежало в траве, закиданное ветками.

Под подозрение правоохранителей попал бармен «Джокера» - именно с ним после закрытия заведения уехала Татьяна. Молодого человека допросили, но отпустили, так как прямых доказательств причастности к преступлению у следователей не нашлось, к тому же, на тот момент парню было 17 лет.

После серий допросов и других следственных мероприятий, сыщики задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя Артема Бучина. Выяснилось, что в то утро пьяный Бучин увидел одиноко идущую Татьяну, тоже в состоянии алкогольного опьянения. Силой он завел ее в безлюдной место, изнасиловал, а после забил до смерти большим камнем.

Место, где нашли тело Татьяны. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Чтобы доказать вину Бучина следователи допросили более 30 свидетелей, провели более 10 различных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и молекулярно-генетические. Объем уголовного дела составил 6 томов.

Фото: скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Также судом удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 3 миллиона рублей, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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