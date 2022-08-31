После убийства 23-летней девушки в Чусовом возбудят еще одно дело по статье об изнасиловании

Убитая Татьяна. Фото: Соцсети

- Вскоре по делу об убийстве 23-летней девушки в Чусовом возбудят еще одно уголовное дело по статье 132 УК РФ" Насильственные действия сексуального характера", - сообщил "КП-Пермь" источник в силовых структурах.

Кроме того, мы показали нашему источнику фотографию молодого человека в белой рубашке, который, по словам очевидца, ударил Таню, когда она была в баре.

- Это не он, задержанный молодой человек вообще не находился в тот вечер в баре. Вероятнее всего, завтра (1 сентября) задержанному предъявят обвинение и следствие выйдет с ходатайством об аресте, а также появится видео с его допросом, - рассказал "КП-Пермь" источник в силовых структурах.

Напомним, вечером 26 августа 23-летняя Татьяна вместе со своей подругой Ольгой отдыхали в баре «Джокер» в Чусовом. Около 2.00 Ольга засобиралась домой, звала с собой и Таню, но та решила остаться.

Поздним вечером 28 августа Таню нашли убитой. Ее тело лежало в траве, закиданное ветками. Под подозрение сыщиков сразу попал бармен «Джокера» - именно с ним после закрытия заведения и уехала Татьяна. Молодого человека допросили и отпустили. Так как прямых доказательств причастности к преступлению у следователей нет, к тому же, парень несовершеннолетний, ему 17. После серий допросов и других следственных мероприятий, сыщики задержали подозреваемого в убийстве Татьяны. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель.

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