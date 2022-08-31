Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 23-летней медсестры из Чусового

Убитая Татьяна. Фото: соцсети

Сыщики задержали подозреваемого в убийстве 23-летней медсестры Татьяны из Пермского края.

Напомним, вечером 26 августа 23-летняя Татьяна вместе со своей подругой Ольгой отдыхали в баре « Джокер» в Чусовом. Около 2.00 Ольга засобиралась домой, звала с собой и Таню, но та решила остаться.

Поздним вечером 28 августа Таню нашли убитой. Ее тело лежало в траве, закиданное ветками. Под подозрение сыщиков сразу попал бармен «Джокера» - именно с ним после закрытия заведения и уехала Татьяна. Молодого человека допросили и отпустили. Так как прямых доказательств причастности к преступлению у следователей нет, к тому же, парень несовершеннолетний, ему 17. После серий допросов и других следственных мероприятий, сыщики задержали подозреваемого в убийстве Татьяны. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель.

- Над раскрытием совершенного преступления работали следователи следственного отдела по городу Чусовой и криминалисты СКР по Пермскому краю, сотрудники Угро территориального отдела полиции и регионального ГУ МВД России. В ходе грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями была установлена личность и задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался ранее судимый местный житель 1996 года рождения. В настоящее время следователями с участием подозреваемого проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, собирание доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Место, где нашли тело Татьяны. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Мы пока не можем утверждать, является ли задержанный тем самым человеком, который был на видеозаписи Татьяны. В ближайшее время мы это выясним.

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