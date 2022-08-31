В баре ее били: подробности убийства 23-летней девушки из Чусового

Убитая Татьяна. Фото: соцсети

- Я видел, как там, в баре, один из парней бил Таню. Не знаю, что там между ними произошло, - рассказывает командировочный машинист железной дороги, с которым Татьяна познакомилась незадолго до смерти.

Напомним, вечером 26 августа 23-летняя Татьяна вместе со своей подругой Ольгой отдыхали в баре « Джокер» в Чусовом. Около 2.00 Ольга засобиралась домой, звала с собой и Таню, но та решила остаться.

- На часах было около 2.00. Я сгребла свои и Танины вещи и сказала: "Давай-давай, пошли". Мы вышли на улицу, я взяла Таню за руку, но она одернула ее, сказав, что никуда не пойдет и вернулась в бар, - рассказывала Ольга.

Поздним вечером 28 августа Таню нашли убитой. Ее тело лежало в траве, закиданное ветками. Под подозрение сыщиков сразу попал бармен «Джокера» - именно с ним после закрытия заведения и уехала Татьяна. Молодого человека допросили и отпустили. Так как прямых доказательств причастности к преступлению у следователей нет, к тому же, парень несовершеннолетний, ему 17. Как рассказали «КП-Пермь» родственники убитой, бармен привез девушку к себе домой, но там она пробыла всего несколько минут - постеснялась его мать и то, что была подвыпившей, поэтому ушла домой.

Следователи продолжили искать и допрашивать очевидцев, родственников и близких Татьяны. Во вторник, 30 августа, сыщики вызвали гражданского мужа и подругу Тани, с которой она была в баре. Для девушки беседа с сыщиками была достаточно долгой, ее спрашивали не только о событиях того вечера, но и другие подробности их взаимоотношений, вплоть до первого дня их знакомства. Также допросили и командировочного машиниста. Мужчина утверждает, что не имеет отношения к преступлению.

- Я угостил Таню и ее подругу коктейлями. Вскоре подруга ушла, а Таня мне сказала, что у нее есть муж и ребенок, поэтому никаких ухаживаний в ее адрес с моей стороны не было. После этого мы вообще больше не общались. Я продолжил отдыхать, танцевать. Потом увидел, что какой-то парень ее ударяет, не знаю, были они знакомы или нет. А вскоре за мной приехали напарники , и увезли меня, - рассказал мужчина.

В распоряжении «Комсомолки» есть видео из бара, которое сняла сама Татьяна незадолго до смерти. На кадрах мелькает подозрительный молодой человек в белой рубашке. Не исключено, что это именно он бил Таню и может быть причастен к преступлению. Пока мы не можем публиковать эти кадры. Мы сообщили следователям о наших видеозаписях, если они им потребуются, мы готовы их предоставить.

В одной из наших публикаций мы говорили о том, что после исчезновения Татьяны одна из родственниц обратилась к ясновидящей. Мы, конечно, весьма скептически относимся к людям с подобного рода способностями, однако за день до обнаружения тела гадалка уверенно сказала, что Таня убита и назвала примерное место, где лежит ее тело. Через день девушку нашли в описанной гадалкой местности. Накануне родственница снова обратилась к ясновидящей - после допроса бармена женщина начала сомневаться в его причастности. Ясновидящая сказала, что в баре Таня кого-то боялась (сразу же вспоминается рассказ машиниста, который видел, как Таню бьет неизвестный). Именно поэтому девушка и уехала вместе с барменом. Возможно, за Таней следил тот самый человек, который бил Таню в баре. Кроме того, убийство никак не связано с ограблением, ведь все ценные вещи остались при ней. Что касается изнасилования - вопрос пока открытый. Как сообщили "КП-Пермь" следователи, нужно ждать результатов экспертизы.

Пока следователи не сообщают, есть ли какие-то подозреваемые или задержанные по этому делу. Сегодня в 12.00 Таню проводят в последний путь. «Комсомолка» будет продолжать разбираться в произошедшем.

UPD: Недавно нам стало известно, что подозреваемого задержали, в ближайшее время мы опубликуем информацию об этом на нашем сайте.