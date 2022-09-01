Следователи опубликовали видео с подозреваемым в убийстве 23-летней девушки в Чусовом

Фото: скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю

Пресс-служба СКР по Пермскому краю опубликовала небольшое видео следственных действий с 25-летним подозреваемым в убийстве 23-летней медсестры из Чусового.

Молодого человека на автозаке доставили на одну из улиц Чусового, где следователь задал ему вопрос:

- Подскажите, мы правильно прибыли на место, где вы, якобы, выбросили свою футболку?

- Да.

- Покажите.

- Здесь я повернул и бросил ее в первый бак.

- В первый бак от дороги, от спуска?

- Да.

При этом становится непонятно, почему следователь спросил подозреваемого не о том, где он оставил тело, а о его футболке. Мы постараемся разобраться в этом видео. При этом следователи добавили, что подозреваемый дал признательные показания.

Напомним, вечером 26 августа 23-летняя Татьяна вместе со своей подругой Ольгой отдыхали в баре «Джокер» в Чусовом. Около 2.00 Ольга засобиралась домой, звала с собой и Таню, но та решила остаться.

Поздним вечером 28 августа Таню нашли убитой. Ее тело лежало в траве, закиданное ветками. Под подозрение сыщиков сразу попал бармен «Джокера» - именно с ним после закрытия заведения и уехала Татьяна. Молодого человека допросили и отпустили. Так как прямых доказательств причастности к преступлению у следователей нет, к тому же, парень несовершеннолетний, ему 17. После серий допросов и других следственных мероприятий, сыщики задержали подозреваемого в убийстве Татьяны. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель.

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