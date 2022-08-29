В баре познакомилась с командировочным мужчиной: подробности убийства 23-летней медсестры из Прикамья

Убитая Татьяна. Фото: соцсети

Поздним вечером 28 августа в Чусовом нашли тело 23-летней медсестры Татьяны Р. Следователи возбудили уголовно дело по статье «Убийство» и сообщили, что смерть девушки носит криминальный характер.

- В вечернее время в лесном массиве у одного из домов по улице Стаханова города Чусовой обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти. Назначены необходимые судебные экспертизы, во взаимодействии с сотрудниками полиции организованы мероприятия по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУС КР по Пермскому краю.

Напомним, 23-летняя Татьяна пропала 26 августа. Как рассказали «КП-Пермь» родственники девушки, вечером этого дня Таня пошла в один из местных баров. А из увеселительного заведения, по словам родных, она уехала в компании с барменом на такси. Через два дня - поздним вечером 28 августа - девушку нашли мертвой.

У Татьяны осталась годовалая дочь. Фото: соцсети

Как рассказала родственница Татьяны, ее тело нашли в траве, оно было закидано ветками.

- Рядом с телом лежала электронная сигарета, но Танечка никогда не курила. При ней были сумка и дорогой сотовый. То есть убийство было без цели ограбления. У Танечки осталась годовалая дочь, - рассказала родственница.

Родственница добавила, что полицейские задержали бармена, однако официально правоохранительные органы эту информацию не подтверждают. Мы попытались связаться с баром, где отдыхала Татьяна, чтобы подтвердить задержание одного из сотрудников. Но взявший трубку работник сперва сослался на занятость и просил перезвонить, а после перестал брать трубку.

Мы поговорили с Ольгой (имя изменено - Ред.), девушкой, которая в тот злополучный вечер отдыхала с Таней в баре. Оля до сих пор корит себя за то, что не увела подругу из заведения.

- В баре мы познакомились с мужчиной лет 30-ти и еще одной девушкой лет 25-ти, - вспоминает Ольга. - Они оба приезжие, про девушку мало что помню, а вот мужчина был командирован сюда от РЖД, он работает машинистом. Во время их знакомства я вышла поговорить по телефону, а когда пришла, увидела, что Таня уже сидит с ними за столиком. Мужчина купил на по коктейлю, мы выпили, и я засобиралась домой. На часах было около 2.00. Сгребла свои и Танины вещи и сказала: "Давай-давай, пошли". Мы вышли на улицу, я взяла Таню за руку, но она одернула ее, сказав, что никуда не пойдет и вернулась в бар.

Ольга была в ужасе, когда узнала, что Татьяну убили. Но кто это мог сделать, девушка не представляет.

- Может, этот мужчина, который купил нам коктейли, рассчитывал на какое-то продолжение и..... Не знаю, что думать, с виду он, вроде, нормальный был, веселый, ничего странного я не заметила, про то, что она уехала с барменом, слышу впервые, бармены там все нормальные ребята, но кто их знает, в тихом омуте, как говорится, - рассуждает Ольга.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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