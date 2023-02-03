Бывший подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Верхнечусовских Городках сыграл свадьбу

Фото: отдел ЗАГС Чусовского округа/ВКонтакте

Виктор Мошкин, который почти четыре месяца провел в пермском СИЗО по подозрению в убийстве 6-летней девочки из Верхнечусовских городков, женился. Свой брак Елена и Виктор зарегистрировали в ЗАГСе Чусовского городского округа.

Эта трагедия, напомним, случилась в Верхнечусовских городках прошлым летом. Родители разрешили Насте самостоятельно добежать до магазинчика на соседней улице и купить чупа-чупс. Больше живой малышку никто не видел. Искали пропавшую девочку полиция, местные жители и несколько сотен волонтеров. Нашли через три дня в пожарном колодце в 15 метрах от магазина, куда спешила девочка.

Подозрение в убийстве ребенка пало на местного безработного Виктора Мошкина. Во-первых, его дом находится по соседству с магазином, куда бежала Настя. Во-вторых, много лет назад его уже судили за убийство собственной малолетней дочери.

Несмотря на все заверения, что в тот день он ремонтировал крыльцо и никуда не выходил, суд арестовал Мошкина на время следствия на два месяца. Потом продлил еще на два. Но 18 судебно-медицинских экспертиз подтвердили, что никаких доказательств причастности арестованного к гибели девочки нет. На теле не обнаружили телесных повреждений, а причиной смерти стало утопление. 12 декабря Виктора Мошкина отпустили на свободу. Почти сразу после освобождения он забрал из Центра помощи детям двух своих дочерей и старшего сына, и принял участие в шоу на федеральном канале, а в пятницу, 3 февраля, Виктор и его гражданская жена Елена сыграли свадьбу.

В ЗАГСе молодоженов Мошкиных поздравили со столь знаменательным и важный днем в их жизни и опубликовали красивое стихотворение:

Желаем беречь в этой жизни друг друга,

Семейный очаг создавать из тепла!

Сегодня вы стали супруг и супруга,

Желаем семье вашей только добра.

- С молодоженами пришли их дети и гости, все были довольны и счастливы, у всех было отличное настроение, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в Загсе

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