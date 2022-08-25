Виктор Мошкин (слева на фото) арестован на два месяца. Сергей Тишонков - подполковник милиции в отставке (справа на фото) расследовал первое преступление Мошкина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает разбираться в загадочной гибели 6-летней Насти из поселка Верхнечусовские городки, тело которой – без признаков насильственной смерти – нашли в колодце.

Арестовали, потому что судим за убийство

Арестован, напомним, подозреваемый, который, по версии следствия, может быть причастен к гибели Насти. Это 46-летний Виктор Мошкин. Он живет в двух шагах от места трагедии. И, что главное, был судим за убийство ребенка.

По версии следствия, Виктор Мошкин может быть причастен к гибели Насти. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Дело возбуждено и расследуется по факту убийства ребенка, - сообщил «КП» источник в следствии. - По решению суда он будет находиться под стражей два месяца. Под подозрение он попал именно потому, что ранее был судим за детоубийство, а его дом находится как раз рядом с магазином, куда в тот роковой вечер бежала Настя. По версии следствия, подозреваемый может и сам быть причастным к ее падению, а мог что-то видеть - например, как ее столкнули, или она упала. И оставить ребенка в опасности.

Мог ли мужчина совершить повторное убийство? Об этом мы поговорили с милиционерами, которые раскрывали первое дело Мошкина.

Такое совпадение вызывает подозрение

- Я как узнал, что у нас в поселке пропала девочка, бросил все дела и пошел ее искать, - рассказывает Сергей Тишонков, подполковник милиции в отставке. – В первые часы думали, что найдется. Может, спряталась куда, испугалась, заигралась. Но уже в субботу (Настя пропала в пятницу вечером, - ред.) полезли мысли, что с ребенком случилось что-то нехорошее. В голове крутились все местные жулики, судимые за тяжкие преступления. А когда выяснилось, что ее следы теряются возле магазина «Дорожник», сразу подумал на Мошкина. Тут и следователем быть не надо: живет рядом, судим за убийство ребенка.

Сергей Тишонков, подполковник милиции в отставке. Как узнал, что пропала девочка, бросил все дела и пошел ее искать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Он не производит впечатление серийного маньяка. Все-таки семья, трое детей, говорит, что весь день чинил крылечко, был трезвый…

- А я, кстати, его пьяным никогда не видел, хотя всю жизнь живем в одном поселке. Тем не менее, такое совпадение сразу вызывает подозрение, поэтому Мошкина и арестовали. Я не знаком с материалами дела, но если против человека нет никаких улик, ни один суд решение взять его под стражу не примет. Не 37-ой же год в самом деле.

- Сначала он признался, что случайно толкнул девочку в колодец, а теперь все отрицает: мол, ничего не видел и не слышал. Хотя полиграф, как нам известно, показал нестыковки. На одни и те же вопросы он отвечает по-разному.

- Путаница в показаниях уже повод подозревать человека. Скажу, что и по первому делу об убийстве ребенка, за которое отсидел Мошкин, он тоже долго не признавался и менял показания.

Мошкин живет довольно скромно. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Захлебнулась молоком

25 лет назад Сергей Тишонков занимал должность начальника поселковой милиции. Именно ему поступил сигнал о внезапной смерти 7-месячной девочки.

- Виктору в то время было лет 20, - рассказывает Сергей Павлович. – Познакомился с молоденькой девчонкой – у ее родителей в Городках был дом, но приезжала она сюда только в дачный сезон. Сошлись, родилась дочка.

Не больная, развивалась как все дети. Родители о ней заботились. Местные часто видели, как всей семьей они гуляют с коляской по поселку. И вдруг – умерла.

- Я как эту девочку увидел, сразу понял, что смерть насильственная, - вспоминает тогдашний напарник Тишонкова Михаил Щеколдин. – Все тельце было в синяках, а головку трогаешь – прощупывается гематома. Но Мошкин упорно твердил, что девочка во время кормления захлебнулась молоком. Помочь ей родители не успели.

Виктора доставили в отдел и допрашивали почти сутки.

- Но он упорно не хотел ни в чем признаваться, - продолжает Сергей Павлович. – Его версию с молоком мы опровергли, стали выяснять, откуда гематома и синяки. Он тут же рассказал, что катал ребенка по лесу, и коляска наткнулась на корень дерева. От удара малышка упала на землю и ударилась головой. То есть, как и в случае с Настей он путался в показаниях и не признавал вины. Только к утру Мошкин написал чистосердечное признание, что действительно убил собственную дочь из-за того, что она громко плакала. Сначала тряс и орал, чтобы она замолчала, но девочка не успокаивалась, и разъяренный мужчина стукнул ее о землю головой.

Не пьющий, но взрывной

Об этой давней трагедии – после ареста Мошкина - теперь судачит весь поселок. Но многие жители, в том числе Елена, гражданская жена подозреваемого, заявляют о том, что на самом деле с крохой расправилась мать, а Виктор взял вину на себя.

- Если бы ребенка убила мать, она бы и села в тюрьму, - объясняет Михаил Геннадьевич. - Ведь кроме чистосердечного признания, было еще следствие, потом суд. Никаких доказательств причастности матери к убийству ребенка не нашли. Вскоре после этого она уехала из поселка и больше тут не бывала. А Виктор отсидел от звонка до звонка.

Михаил Щеколдин - бывший напарник Тишонкова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Еще можно представить, что он был пьян в момент убийства, но вы говорите, что человек не пьющий.

- Не пьющий, но характер взрывной с юности – как вулкан. Вроде бы стоит, спокойно разговаривает, а через секунду – впадает в ярость, становится агрессивным и неуправляемым. Пять минут – и снова нормальный человек. Отец у него такой же был, но тот еще и выпивал крепко: и с топором за женой бегал, а однажды дом свой с пьяной дури поджег. Потом сам новый и построил – рукастый был. А Виктор в последние годы вроде бы остепенился, не замечали, что сильно скандалит.

Петицию подписали 100 человек

Судьба у Мошкина не самая благополучная. Его мама сильно пила, и отец ушел из семьи. А когда мальчику было всего два года, она – беременная другим ребенком – бросилась под поезд. Отец Виктора забрал его себе.

- Я когда узнала о том, что с Галей случилось, сразу Вене, мужу своему, сказала: езжай за парнем, вези к нам, - плачет сейчас приемная мама Мошкина Алевтина Петровна. - Страшно вспомнить, какого исхудавшего ободранца он тогда привез. А сейчас еще сильнее душа за него болит: гипертония у сыночка, давление за 200 повышается. Как бы ничего страшного с ним в тюрьме не случилось.

Ни Алевтина Петровна, ни жена Елена не верят в виновность Виктора и собирают подписи от соседей под петицией, которую хотят отправить в прокуратуру.

«У Виктора не было повода к совершению убийства. Время, когда она исчезла – ранний вечер. Вокруг много людей, которые стали бы свидетелями подобного преступления. Считаю, что подозрение основано на его прежней судимости», - говорится в документе, под которым поставили свою подпись почти 100 человек.

Жена Елена не верит в виновность Виктора и собирают подписи от соседей под петицией. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Нужно ждать результатов комплексной экспертизы

О том, что случилось в Верхнечусовских городках две недели назад, уже ничего не напоминает. Следователи разъехались, ориентировки слетели, все игрушки, которые принесли к месту трагедии, увезли на кладбище. Крохотная могила Насти утопает в цветах, рядом – конфеты, куклы, плюшевые мишки…

Могилка девочки завалена игрушками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А сам колодец, где нашли девочку, заложили досками, оградили забором с колючей проволокой и повесили табличку: «Опасно. Проход запрещен!»

Злополучный колодец обнесли забором. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Много вопросов вызвала организация поисков. Почему волонтеры разбрелись по всему поселку, а не сконцентировались на месте, где теряются следы Насти? – спрашиваем мы бывших силовиков.

- Когда начали искать, опрашивали всех детей, кто ее знал, - объясняет Сергей Павлович. - И одна девочка очень убедительно рассказывала, что видела Настю возле детского сада – это примерно в полукилометре от колодца. Ей поверили и старались скорее осмотреть все опасные места – ямы, колодцы, заброшенные дома. Представляете, сколько бы времени и сил было потеряно, если бы начали спускаться в каждый колодец с водой и обследовать его изнутри. Их десятки в поселке.

- Если кто-то причастен к тому, что Настя оказалась в колодце, почему на теле нет порезов и ссадин, ведь она должна была сопротивляться?

- Нельзя делать выводы, что это стопроцентный несчастный случай только потому, что следов насильственной смерти нет. Могут быть внутренние повреждения, гематомы, которые определит только экспертиза, а ее обычно делают не меньше месяца. Если она действительно умерла от утопления, важно выяснить, когда наступила смерть девочки, сколько времени ее тело находилось в воде, что было в легких, в желудке. Могут быть найдены какие-то биологические следы, указывающие, что девочка все же стала жертвой преступления. Эти детали наверняка будут составлять тайну следствия, но в результате помогут коллегам из СК пролить хоть какой-то след, что все-таки случилось.

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