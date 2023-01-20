Собака-ищейка взяла след и привела к дому: Бывший подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Верхнечусовских Городках снялся в шоу на федеральном канале

Виктор Мошкин. Фото: скриншот телеканала НТВ

- У Вити хоть щечки появились, а то из упитанного деревенского мужика за четыре месяца в СИЗО осталась одна тень, похудел килограммов на 30, - говорит Елена, жена 46-летнего Виктора Мошкина. Мужчина с августа сидел за решеткой по подозрению в убийстве 6-летней девочки, тело которой нашли в колодце.

Уже сидел за детоубийство

Эта малообъяснимая трагедия, напомним, случилась в маленьком поселке Пермского края прошлым летом. Родители разрешили дочке сбегать за чупа-чупсом в соседний магазин. Больше живой Настю никто не видел. Пропавшую девочку искали сотни людей, а нашли только через три дня в пожарном колодце рядом с сельпо.

Вероятнее всего, девочка провалилась не в люк водоема, а в яму, образовавшуюся рядом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Убили!» - решили одни. «Провалилась и убилась!» - сделали вывод другие. А третьи – просто не могли объяснить, как тело оказалось в колодце, который несколько раз проверяли.

По подозрению в убийстве ребенка пало на местного безработного Виктора Мошкина. Его арестовали на два месяца, потом еще на два, но в середине декабря 2022 года его отпустили, и вместе со своей гражданской женой и мамой он отправился в Москву, где принял участие в социальном шоу на федеральном канале.

Арест Виктора Мошкина Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Сперва Виктор Мошкин рассказал о своем криминальном прошлом. Напомним, в конце 90-х его осудили за убийство 7-месячной дочери. На передаче Мошкин говорил о несчастном случае, якобы в тот вечер его первая сожительница с подругой ушла из дома «по делам», а ему оставила молочную смесь и сказала накормить дочь, если она проголодается. Виктор дал дочери бутылочку со смесью и лег спать, а когда проснулся, услышал хрипы и увидел, как у ребенка изо рта вытекает смесь. Виктор побежал к соседям, чтобы те вызвали скорую, на машина была на выезде. Тогда Виктор попробовал сделать дочери искусственное дыхание, но ребенок умер.

Когда пришла сожительница, сказала: «Ты же ее не убивал, ничего страшного». Потом приехала милиция, я сказал: «Беру это все на себя», - говорит Виктор Мошкин.

Однако у Сергея Тишонкова, который в то время занимал должность начальника поселковой милиции, и которому поступил сигнал о внезапной смерти 7-месячной девочки, другая версия.

- Я как эту девочку увидел, сразу понял, что смерть насильственная, - вспоминает тогдашний напарник Тишонкова Михаил Щеколдин. – Все тельце было в синяках, а головку трогаешь – прощупывается гематома. Но Мошкин упорно твердил, что девочка во время кормления захлебнулась молоком. Помочь ей родители не успели.

Сергей Тишонков, подполковник милиции в отставке. Как узнал, что пропала девочка, бросил все дела и пошел ее искать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Виктора доставили в отдел и допрашивали почти сутки.

- Но он упорно не хотел ни в чем признаваться, - продолжает Сергей Павлович. – Его версию с молочной смесью мы опровергли, стали выяснять, откуда гематома и синяки. Он тут же рассказал, что катал ребенка по лесу, и коляска наткнулась на корень дерева. От удара малышка упала на землю и ударилась головой. То есть, как и в случае с Настей он путался в показаниях и не признавал вины. Только к утру Мошкин написал чистосердечное признание, что действительно убил собственную дочь из-за того, что она громко плакала. Сначала тряс и орал, чтобы она замолчала, но девочка не успокаивалась, и разъяренный мужчина стукнул ее о землю головой.

Мошкину назначили десять лет строгого режима, из которых он отсидел семь лет и вышел условно-досрочно. Большое интервью с бывшими милиционерами, которые расследовали убийство Виктором Мошкиным своей дочери читайте тут.

Умысел на причинение смерти

- За убийство своего ребенка вы понесли наказание, давайте вернемся к преступлению, в котором вы стали подозреваемым. Где вы были в тот момент, когда пропала девочка, - спросил Виктора ведущий.

- Находился на своей территории, чинил крылечко, - ответил Виктор.

- Этому есть какие то свидетели?

- Да, мама в тот момент находилась дома, сожительница, сын , соседи приходили.

Об исчезновении ребенка Мошкин узнал от своего сына. Вскоре он и сам присоединился к поискам, а потом Виктору позвонили из отдела по делам несовершеннолетних, спросили, где он находится, приехали и увезли в полицию. После опроса мужчину отпустили, но потом из полиции снова позвонили и пригласили в отдел повторно. Уже тогда ему стали намекать, что подозревают в убийстве.

У правоохранителей было несколько оснований подозревать в гибели ребенка именно Виктора Мошкина. Во-первых, из-за его статьи за детоубийство и во-вторых, дом Мошкина стоит напротив того самого колодца, где нашли девочку. Также, как сам Мошкин сказал на передаче, подозрение пало на него еще и потому, что собака-ищейка взяла след девочки и привела полицейских к дому Мошкина. Позже выясниться, что незадолго до исчезновения пропавшая девочка играла в прятки с детьми Мошкина.

Из материалов уголовного дела:

«В ходе следствия установлено, что 12 августа 2022 около 19.10 минут Мошкин находился возле своего дома, в это время мимо проходила малолетняя. Увидев ее, у Мошкина возник умысел на причинение смерти с целью ее убийства на почве личных неприязненных отношений. Осуществляя задуманное, Мошкин, понимая и осознавая, что девочка является малолетней и в силу своего возраста находится в беспомощном состоянии, обманом заманил девочку на территорию своего домовладения. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Мошкин в ночное время 13 августа испугавшись, что девочку могут обнаружить на территории его домовладения, с целью ее убийства принес к пожарному водоему, расположенному вблизи здания магазина и сбросил в воду пожарного водоема».

- Как я мог ее убить и скинуть в этот колодец, если в это время был у друзей и заряжал фонарик после ее же поисков, - протестует Мошкин. – Следователи меня спрашивали, заходила ли ко мне во двор девочка, я сказал, что не заходила и не могла зайти, потому что калитка перед домом у меня закрыта, а за забором на цепи сидит собака. А я сам весь день был дома и чинил крылечко. Но мне никто не верил.

18 экспертиз

Почти четырех Мошкина провел в СИОЗО. Все это время следователи ждали результатов судебно-медицинских экспертиз. Всего было проведено 18 исследований, общий вывод экспертов – телесных повреждений на теле нет, причина смерти – утопление. Мошкина выпустили, сняв все обвинения. Также в рамках телепередачи Виктор Мошкин прошел полиграф и комплексное психологическое исследование. По заключению эксперта Мошкин не совершал никаких действий, которые привели бы к гибели девочки.

Виктор Мошкин проходит полиграф. Фото: скриншот телеканала НТВ

Почти сразу после освобождения Виктор сделал предложение своей гражданской супруге Елене. Они уже подали заявление в ЗАГС, свадьба назначена на февраль. Этой новостью невеста поделилась в соцсетях, опубликовав фото заявления.

Ищут виновных

Мошкина отпустили, но уголовное дело по статье «Убийство» пока не закрыто. Почему?

Как сообщили «КП» в следствии, родители ребенка настояли на том, чтобы были проверены и другие версии. Они хотят окончательно убедиться, что смерть их дочери не имеет криминальный характер, и девочка действительно сама провалилась в колодец. Назначены дополнительные экспертизы, которые должны дать ответы на поставленные вопросы. В интересах следствия данные о их проведении не разглашаются.

Что будет, если дело все-таки закроют?

После трагедии СК возбудил еще одно уголовное дело - по статье «Халатность», следствие по нему не закончено. Когда установят, кто должен был следить за нормативным состоянием пожарного колодца, в который упала девочка, но не сделал этого, то человека привлекут к уголовной ответственности.

Право на реабилитацию

В постановлении о прекращении уголовного дела разъясняется, что жертвы незаконного уголовного преследования, имеют право на реабилитацию. Под реабилитацией в уголовном судопроизводстве понимается порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда, - объясняет юрист Сергей Калкатин. - Для того, чтобы получить компенсацию, человек должен обратиться с иском в суд, где описать все тяготы и лишения, которые он испытал за время нахождения за решеткой. Сумму компенсации он может заявить какую угодно, хоть миллиард, так как подобные иски не облагаются госпошлиной, но в реальности он получит от 150 до 400 тысяч рублей. Денежные средства обычно поступают в течение 3- 4 месяцев.

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