Заплакал, обнимая детей: бывший подозреваемый в убийстве шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков забрал сына и дочерей домой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Долгих четыре месяца Виктор Мошкин провел в СИЗО, пока следователи пытались найти доказательства его причастности к гибели шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков. Все это время его дети – две дочки, 6 и 10 лет, а также 11-летний сын ждали отца в Центре помощи детям. И каждый день считали часы и минуты до встречи с ним. Напомним, ребят отправил в специализированное учреждение потому, что Виктор является их единственным законным представителем - с Еленой Чернышевой свои отношения они не успели зарегистрировать.

- Как дети отреагировали на встречу с папой? – спросили мы у сотрудников Центра.

- Были очень рады. Прибежали, обняли его: «Ой, папа, приехал!». Домой поехали очень счастливые.

- А папа как отреагировал?

- А папа обнял их и... заплакал. Дети даже растерялись, видимо, никогда не видели отца плачущим. Сразу стали его утешать.

Снежана, Вероника и Илья находились в специализированном учреждении с конца августа. За это время они успели здесь освоиться и полюбиться сотрудникам Центра.

- Снежана, возвращаясь из школы, всегда заходила в кабинет директора. Обязательно отчитается, расскажет, обнимет – маленькая еще она. Илья очень хороший мальчик, развитый. Везде участвовал у нас, в том числе и в спорте. Вероничка занималась по адаптивной программе. Старательная.

Дети Виктора Мошкина в Центре увлеченно занимались творчеством, принимали активное участие в различных мероприятиях. За успехи их не раз поощряли благодарственными письмами и подарками.

- Будет о чем папе рассказать. Лишь бы сейчас у них все хорошо было.

Добиваться возвращения детей домой Виктору Мошкину долго не пришлось – он не был осужден, родительских прав его не лишали. Накануне, 27 декабря, состоялась специальная комиссия от опеки, по результатам которой мужчине разрешили забрать детей.

- Мы думали, что Виктор раньше приедет за ними. Он нам сразу позвонил и сообщил, что освободился. Мы и детям сказали об этом. Они потом каждый день ждали, что папа приедет. В итоге Илюшке пришлось сказать, что счастье любит тишину – нельзя о нем никому говорить, тем более заранее.

Сейчас Виктор Мошкин должен доказать, что может обеспечить не только себя, но и троих своих детей. Но это, со слов сотрудников Центра, не должно быть проблемой: дети получают пенсию по потере кормильца. И за время их пребывания в Центре на счетах скопилась хорошая сумма. Кроме того, семья Виктор Мошкина может претендовать на пособия, как малоимущая и многодетная.

- Ребят Виктор любит, конечно, это видно. Но все равно они останутся у нас в Центре на сопровождении. Раз в месяц специалисты будут выходить к ним домой, смотреть обстановку. Отношение к Виктору в поселке неоднозначно: одни говорят хорошее, другие – не очень. Нужно наблюдать, самое главное для нас – благополучие детей, чтобы все у них было хорошо.

Напомним, 12 августа в поселке Верхнечусовские городки по дороге в продуктовый магазин пропала шестилетняя девочка. Ее искали всем поселком. И спустя сутки нашли мертвой в пожарном колодце. По подозрению в убийстве девочки (хотя экспертиза не показала признаков насильственной смерти) задержали местного жителя, отца троих детей Виктора Мошкина. Мужчину поместили в СИЗО, а детей увезли в Центр помощи – их родная мать умерла в марте 2022 года.

18 экспертиз доказали непричастность мужчины к убийству девочки: не было телесных повреждений и изнасилования, причиной смерти признали утопление. По итогам следственных мероприятий с Виктора Мошкина полностью сняли все обвинения. Уголовное дело также было закрыто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Увидели во мне проснувшегося преступника». Адвокат обвиняемого в гибели шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков обнародовала его письмо из СИЗО

Публикуем полный текст письма обвиняемого в гибели шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков (Подробнее...)

Адвокат обвиняемого в убийстве 6-летней девочки из Прикамья считает, что ее подзащитного могли заставить дать признательные показания

Мария Евтеева написала заявление в следственный комитет, чтобы там проверили факты давления на Виктора Мошкина (Подробнее...)

«Про убийство дочки молчал, и сейчас что-то не договаривает»: бывшие милиционеры рассказали о темном прошлом подозреваемого в убийстве 6-летней девочки из Прикамья

Бывшие милиционеры раскрыли тайну первого убийства Виктора Мошкина, подозреваемого в загадочной гибели 6-летней девочки из Прикамья (Подробнее...)

Подозреваемый в убийстве шестилетней девочки из Прикамья сделал шокирующее признание 46-летнего Виктора отправили на два месяца в СИЗО (Подробнее..)

Побежала за котенком или стала жертвой убийцы: следствие установило, от чего умерла шестилетняя девочка

Следствие установило причину смерти шестилетней Насти из Пермского края (Подробнее..)

Волонтеры рассказали, как умерла шестилетняя девочка, пропавшая в Пермском крае

Тело ребенка нашли в яме с водой (Подробнее..)

«Колодец закрыли, а ее продолжало засыпать землей»: раскрыта причина смерти шестилетней Насти, пропавшей в Пермском крае

Несчастный случай назван причиной смерти пропавшей Насти, шестилетняя девочка провалилась в колодец (Подробнее...)

Пропавшую в Пермском крае шестилетнюю девочку нашли мертвой

По информации местных жителей, тело ребенка нашли подростки в канаве (Подробнее...)

Показываем путь, по которому в свой последний день шла погибшая в Пермском крае шестилетняя девочка

Журналист Комсомольской правды работает на месте трагедии (Подробнее...)

Все материалы на тему исчезновения и поисков шестилетней Насти можно прочитать здесь