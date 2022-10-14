Видел, как Настя зашла к нему в дом: новый поворот в громкой истории с гибелью 6-летней девочки из Прикамья

В деле появился свидетель. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Конечно, мы надеялись, что Витю отпустят хотя бы под домашний арест, - говорит Елена, жена Виктор Мошкина, подозреваемого в гибели 6-летней девочки. - Но на этой неделе ему продлили меру пресечения, он останется в СИЗО, так как следствие еще не окончено.

«Мы просто хотим узнать правду!»

Прошло два месяца, как в Верхнечусовских Городках Пермского края случилась страшная трагедия. Здесь при совершенно загадочных обстоятельствах пропала 6-летняя Настя Брихунец. Побежала за чупа-чупсом, но в магазине так и не появилась. Ее искали сотни людей – местные жители, волонтеры, оперативники. Нашли через два дня в колодце пожарного водоема, напротив злосчастного сельпо.

До сих пор достоверно неизвестно, что случилось с девочкой. Упала сама и утонула. Столкнули. Убили и бросили тело в яму.

По подозрению в гибели Насти задержали 46-летнего Виктора Мошкина, чей дом стоит через дорогу от этого водоема. Мужчина раньше был судим за убийство собственной дочки. На допросе он признался, что случайно толкнул Настю. Она упала в колодец, а он ушел, не попытавшись ее спасти. Но позже Мошкин от своих слов отказался, твердит, что к случившемуся с девочкой не имеет никакого отношения.

Пока нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что произошло с девочкой - убийство или несчастный случай. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Тем не менее, рассказал «КП» источник в следствии, полиграф в показаниях показал нестыковки. По делу назначено огромное количество экспертиз, которые должны внести ясность, что же случилось с девочкой. Их результатов пока нет.

- Следователи нас никуда не вызывают и так до сих пор ничего и не говорят: ни о результатах экспертиз, ни о виновности арестованного, - сообщила «Комсомолке» мама погибшей Насти Елена Брихунец. – Мы ждем каких-то подвижек: отпустят Мошкина, либо его дальше будут держать. Я не говорю, что он виноват или не виноват, я не знаю. Я уже никому в поселке не верю. Люди могут быть разными. Но мы никому ничего плохого не делали. Мы просто хотим узнать правду!

После такой страшной потери родителям Насти очень тяжело, они часто ходят на могилку и стараются держаться. Думают даже, чтобы обратиться к психологам, но пока всю свою любовь и силы отдают на воспитание младшей дочери.

- Она еще маленькая совсем, не особо что-то понимает, но она очень ждет Настю, конечно, - говорит убитая горем женщина.

«Вы на меня это не повесите!»

На этой неделе арест Мошкину продлили еще на два месяца – до 13 декабря.

- В деле появился свидетель, который якобы видел, как Настя заходит к Мошкину в дом, - сообщил на источник. – Но по результатам экспертиз, по которым уже получены заключения, фактов о его причастности к гибели ребенка пока не установлено. Сам Мошкин также не меняет свои показания, на допросах мотает головой: «Вы на меня это не повесите!»

О своей невиновности Мошкин пишет и своим родным – жене Лене, маме и детям:

«Лена, тебе сейчас нужно помогать мне всеми способами. Везде трезвонить и писать о моем несправедливом задержании. Они стараются посадить меня за то, что когда-то раньше я сидел один раз по 105 статье («Убийство», - Ред.). У них сразу пали на меня подозрения, что именно я мог это совершить, хотя на свободе я жил спокойно 18 лет, нигде не был замечен и не привлекался.

Если я когда-то оступился по молодости, это не дает им права меня подозревать. Они считают, что люди, оступившись один раз, могут снова совершить преступление, такие люди не могут исправиться и встать на путь исправления. Но ведь я сидел один раз, вышел по УДО и ничего больше не совершал подобного, потому что я дал слово, что выйду на свободу, буду работать, заведу несколько детей и буду жить спокойно. И больше не вернусь в это место никогда. Я даже самому заклятому врагу не пожелаю сюда попасть и перенести все то, что я когда-то перенес и испытал на своей шкуре, когда мне был 21 год.

Любимая Леночка, не останавливайся за меня бороться, помогай мне, чтобы я поскорее покинул эти стены, здесь очень тяжело находиться, эти стены на меня давят».

«С родителями Насти даже не здороваемся!»

Дети Мошкина – дочки 6-ти и 10-ти лет и 11-летний сын - сейчас они находятся в Центре помощи детям, так как Виктор и Елена не состоят в браке, и женщина не является их опекуном.

- На днях я впервые за два месяца увиделась с детьми, - рассказала Елена. - Младшенькая наша полчаса у меня на руках сидела, с старшей мы разрыдались, а сын более стойко это все переносит – без слез. У детей я была час. Много, конечно, спрашивали о папе и о том, когда, наконец, я заберу их домой. Ну что я могла сказать? Успокаивала, как могла, обещала, что скоро папа вернется, и мы все будем вместе.

Сразу после встречи с детьми Елена написала Виктору письмо.

- Конечно, если бы мы были с Витей расписаны, детей бы не забрали. Мы обязательно подадим заявление, но сейчас не до этого.

- Елена, у следователей появился свидетель, который видел, как Настя заходит в ваш дом. Что-то можете об этом сказать?

- Она действительно к нам приходила, но за неделю, а то и больше до трагедии, - говорит Елена. - Нас с Витей дома не было. Настя попросила у наших дочек попить. Младшая пустила ее за оградку, там у нас водокачка, и налила воды. В дом Настя не заходила и потом сразу же убежала. Если бы она приходила к нам в день исчезновения, я бы знала об этом, мы ведь с Витей целый день дома были.

- С родителями погибшей Насти вы общаетесь?

- Нет, мы даже не здороваемся. И я понимаю их чувства, это ужасное горе.

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