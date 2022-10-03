«Увидели во мне проснувшегося преступника». Адвокат обвиняемого в гибели шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков обнародовала его письмо из СИЗО

Пока нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что произошло с девочкой - убийство или несчастный случай. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Меньше чем через две недели закончится двухмесячный срок задержания под стражей обвиняемого в гибели шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков Виктора Мошкина. Далее арест ему могут продлить, либо же заменить меру пресечения, либо, что случается крайне редко, следователь может и вовсе прекратить уголовное дело. Сам обвиняемый тем временем пишет родным письма, в которых говорит о своей непричастности к преступлению. Мы уже публиковали небольшие отрывки из его писем, теперь адвокат Мария Евтеева предоставила нам полный текст письма, публикуем его целиком.

«Здравствуйте, мои дорогие - мама, Ленок и детки! Вот сегодня 20.09.2022 года. Сегодня приходил адвокат и следователь и еще один. Назначил еще одну экспертизу и еще, наверное, поведут на 5-минутку к психиатру. После произошедшего я давал показания другому следователю по поводу моего избиения и выбивания из меня признательных показаний, я им ответил, что ничего говорить не буду, я этого не совершал, и я к этому непричастен. Дорогая мама и Леночка, в начале следующего месяца меня надо будет еще чем-нибудь подогреть, а то здесь кормят не важно. (Дальше Виктор перечисляет все, что ему необходимо из еды и вещей, так как в камере, по словам мужчины, холодно - Ред.).

От адвоката я узнал, что ты меня ждешь (Виктор обращается к Лене). Занимаешься домашними делами и поддерживаешь маму. Это хорошо, ведь тебе сейчас нужно помогать мне всеми способами. Везде трезвонить и писать о моем несправедливом задержании. Надо, чтобы все знали, как они стараются посадить меня, за то, что когда-то раньше я сидел один раз по 105 статье ( Убийство - Ред.), и у них сразу пали на меня подозрения, что именно я мог это совершить, хотя на свободе я жил спокойно 18 лет и нигде не имел косяков. Еще мне надо собирать характеристики нормальные у начальника соцзащиты в школе поселковой. Полиция наша мне характеристику написала плохую. В 2021 году она была хорошая, а в 2022 году она почему-то стала плохой. Как так получается? Хотя я жил без косяков, нигде не был замечен и нигде не привлекался.

Адвокат сказала, что она поедет в Городки, чтобы разобраться в этом. Напиши, как вы там? Как мама? Что слышно про детей? Как они там? Расскажи про себя, как ты? Как там общественность? За меня? Что говорят, что пишут? Я действительно жертва людей, которые увидели во мне проснувшегося преступника, который 18 лет молчал и неожиданно что-то во мне проснулось или щелкнуло, и я это совершил, хотя я к этому никакого отношения не имею. Жаль, конечно, что у нас на доме и на магазине нет камер наблюдения, ведь они могли бы доказать мою невиновность и непричастность к этому, что я действительно этого не делал и не мог совершить, да и для чего?

Если я раньше отбывал, это не говорит о том, что я не исправился и что если я когда-то оступился по молодости, это не дает им права меня подозревать. Они считают, что раз я отбывал по статье 105, значит именно я мог совершить такое преступление, что люди, оступившись один раз, могут снова совершить преступление, такие люди не могут исправиться и встать на путь исправления. Но ведь я сидел один раз и был первоходом, вышел по УДО и ничего больше не совершал подобного, потому что я дал слово, что выйду на свободу, буду работать, заведу несколько детей и буду жить спокойно, и больше не вернусь в это место никогда. Я даже самому заклятому врагу не пожелаю сюда попасть и перенести все то, что я когда-то перенес и испытал на своей шкуре, когда мне был 21 год.

Любимая Леночка, не останавливайся за меня бороться, помогай мне, чтобы я поскорее покинул эти стены, здесь очень тяжело находиться, эти стены на меня давят. Ищите с адвокатом, как и куда можно написать, чтобы повлиять на все и на этот беспредел. Я по тебе так соскучился, жду не дождусь, когда я тебя обниму крепко и никогда больше не расстанусь с тобой , конечно, если я тебе еще не безразличен и в твоем сердце осталось место для меня и его не занял кто-то другой ,пока я нахожусь здесь. Ну ладно, на этой ноте я буду закругляться, жду от тебя подробных ответов на все вопросы и хорошего письма - пиши больше!!!»

Мария Евтеева рассказала, что на днях приедет к Виктору Мошкину в СИЗО, где они будут готовить доверенность на получение его гражданской женой пособия на детей.

- А в выходные планирую поехать в Верхнечусовские городки, где буду разбираться в той самой характеристике от полицейских и решать еще ряд вопросов. А когда у моего подзащитного истечет двухмесячный срок пребывания в СИЗО, и если к этому времени еще не будут готовы экспертизы, я напишу ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест, - заключила Евтеева.

Почему под подозрение попал Виктор Мошкин

Напомним, 46-летнего Виктора Мошкина задержали утром 14 августа (тело 6-летней Насти нашли поздним вечером). У правоохранителей было несколько оснований подозревать в гибели ребенка именно его. Во-первых, Мошкин уже сидел за детоубийство - 25 лет назад он убил свою 7-месячную дочь. Но также, как в случае с гибелью Насти, путался в показаниях и не признавал свою вину.

- Тогда его допрашивали почти сутки, но он упорно не хотел ни в чем признаваться, - рассказывает Сергей Тишонков, подполковник милиции в отставке, который расследовал первое преступление Мошкина. – Сперва говорил, что девочка во время кормления захлебнулась молоком. Но мы опровергли его версию, так как на теле девочки были гематома и синяки. Их появление он объяснял неудачной прогулкой по лесу. Якобы коляска наткнулась на корень дерева и от удара малышка упала на землю и ударилась головой. То есть, как и в случае с Настей, он путался в показаниях и не признавал вины. Только к утру Мошкин написал чистосердечное признание, что действительно убил собственную дочь из-за того, что она громко плакала. Сначала тряс и орал, чтобы она замолчала, но девочка не успокаивалась, и разъяренный мужчина стукнул ее о землю головой.

Во-вторых, дом Мошкина стоит напротив того самого колодца, где нашли девочку - перешел дорогу, и ты тут. И в-третьих, по словам нашего источника, Виктор дал признательные показания.

- Он признался, что толкнул девочку, и она упала, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Якобы не хотел этого делать, все получилось случайно. Но он настолько путается в показаниях, что его слова вызывают много вопросов, в которых сейчас, после ареста, будут детально разбираться следователи. К тому же, если суд удовлетворяет ходатайство следствия об аресте, значит основания на это есть.

Выбивали признание?

Адвокат Виктора Мошкина Мария Евтеева рассказала, что во время одной из встреч со своим подзащитным в СИЗО, он пожаловался на давление со стороны правоохранительных органов.

- С его слов, после задержания сотрудники правоохранительных органов давали ему настойчивые рекомендации признаться в совершении преступления, - рассказывает Евтеева. - Один из сотрудников наносил Виктору побои со словами: «За что ты убил ее, сволочь?». Как сообщил мой подзащитный, почти сутки его продержали в кабинете, на стуле, при этом не давали воду и еду, запрещали спать, выходить из кабинета и посещать туалет. Я подала заявление в СУ СК России по Пермскому краю для того, чтобы провели проверку.

В следственном комитете корреспонденту «КП-Пермь» сообщили, что после заявления адвоката начали проверку.

Тем временем

Пока нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что произошло с девочкой - убийство или несчастный случай. Причину смерти ребенка установит экспертиза. По оценкам специалистов, подобные экспертизы могут длиться от месяца до полугода. Причин тому несколько.

- Экспертиза – это всегда комплексное исследование, - объясняет эксперт. – Гистологическое, судебно-химическое, биохимическое исследования. Это то, что на поверхности. Могут быть еще экспертизы ДНК и так далее. Все эти процедуры нельзя ускорить, они проводятся определенное количество времени. И судмедэксперт ждет результатов всех анализов, чтобы дать свое заключение о причинах смерти. Если она действительно умерла от утопления, важно выяснить, когда наступила смерть девочки, сколько времени ее тело находилось в воде, что было в легких, в желудке. Могут быть найдены какие-то биологические следы, указывающие, что девочка все же стала жертвой преступления. Эти детали наверняка будут составлять тайну следствия, но в результате помогут коллегам из СК пролить хоть какой-то след, что все-таки случилось.

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