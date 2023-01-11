Силой завел в безлюдное место и изнасиловал: Следователи рассказали новые подробности убийства 23-летней медсестры в Чусовом

Обвиняемый Артем Бучин и убитая Татьяна Рекутина. Фото: соцсети

Как ранее и предсказывала «Комсомолка», после убийства 23-летней медсестры в Чусовом следователи возбудили еще два уголовных дела, связанные с изнасилованием.

Преступление, напомним, произошло 26 августа 2022 года. В тот вечер 23-летняя медсестра Татьяна вместе со своей подругой Ольгой отдыхала в баре «Джокер» в Чусовом. Около 2.00 Ольга засобиралась домой, звала с собой и Таню, но та решила остаться.

Поздним вечером 28 августа Таню нашли убитой. Ее тело лежало в траве, закиданное ветками. Под подозрение сыщиков сразу попал бармен «Джокера» - именно с ним после закрытия заведения и уехала Татьяна. Молодого человека допросили, но отпустили, так как прямых доказательств причастности к преступлению у следователей не нашлось, к тому же, парню было 17 лет. После серий допросов и других следственных мероприятий, сыщики задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя. Подробнее об этом преступлении читайте в ранее опубликованных материалах.

- Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения встретил ранее не знакомую ему 23-летнюю женщину. Применяя физическую силу, завел потерпевшую в безлюдное место – заросли кустарника и деревьев, где совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. После совершения указанных противоправных деяний, с целью скрыть совершенные им тяжкие преступления, обвиняемый вооружился находящимся рядом камнем и нанес им множественные удары по голове потерпевшей, чем причинил смерть, после чего скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Место, где нашли тело Татьяны. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление расследовали сыщики первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР Прикамья. Они допросили более 30 свидетелей, провели 10 различных экспертиз, а объем уголовного дела составил 6 томов. В итоге в отношении 25-летнего мерзавца возбудили уголовное дело по трем статьям: «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера» и «убийство, сопряженное с изнасилованием».

Уголовное дело направлено в суд. Видео следственного эксперимента с подозреваемым можно посмотреть в нашем материале.

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