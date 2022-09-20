Пермский полицейский, обезвредивший вооруженного студента, почтил память погибших

Полицейский возложил красные гвоздики и несколько минут стоял у мемориала. Фото: Андрей Хохряков, пресс-служба ПГНИУ

20 сентября в Перми вспоминают жертв трагедии, которая случилась в классическом университете ровно год назад. В тот день студент-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел на занятия с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Перед входом на территорию вуза он надел металлический шлем и зарядил ружье. У него была цель - убить как можно больше людей. Он начал беспорядочно стрелять – по людям, машинам.

Студенты в панике разбегались в разные стороны, кто-то успел заскочить внутрь кампуса. Но несколько человек получили ранения, один впоследствии скончался. Хладнокровный убийца продолжал свой страшный путь, стреляя по всем, кто попадался на встречу. Ранил врача Маргариту Энгаус, которая ждала внука после экскурсии по Ботаническому саду, а потом добил ее выстрелом в голову.

Уже в коридоре Бекмансуров расстрелял двух девушек - Ксению Самченко и Екатерину Шакирову. Также выстрелом в голову в переходе между корпусами была убита Александра Мохова.

Из-за беспорядочных выстрелов перепуганные студенты начали выпрыгивать из окон. Увидев это, Бекмансуров несколько раз выстрелил из окна по ним. Сложно сказать, сколько продолжалась эта кровавая бойня. Примерно весь путь по территории университетского кампуса занял у налетчика около шести минут. И практически все это время он стрелял, только успевая перезарядить ружье.

Жертвами Бекмансурова стали шесть человек, более 40 были ранены и получили травмы, выпрыгнув с высоты. Он успел выстрелить около 30 раз, когда его остановил полицейский Константин Калинин.

Калинин находился в отделе полиции, расположенном неподалеку от университета, когда туда забежал кто-то из студентов и крикнул, что в вузе идет стрельба. Константин вместе с напарником бросились в вуз – как были, без бронежилетов. Что произошло потом, Калинин рассказал на суде, который начался над Бекмансуровым несколько недель назад:

- Я забежал в учебный корпус, услышал сверху выстрелы. Понял, что сверху ведется прицельный огонь по людям, прыгающим из окон. Потом услышал шаги. Стрелявший спускался по лестнице, он нес ружье на уровне живота и перезаряжал его. Я встал за угол и крикнул: «Бросай оружие!». Он развернулся и выстрелил в меня.

Калинину удалось увернуться от залпа картечи и выстрелить в ответ. А после скрутить раненого преступника и удерживать его до приезда полиции и Скорой. Сейчас в университете уже ничего не напоминает об этой трагедии, но во вторник, 20 сентября, здесь прошли траурные мероприятия. В память о погибших объявили Минуту молчания. Все желающие – студенты, преподаватели, родные погибших и просто неравнодушные люди - возлагали цветы у места памяти жертв трагедии.

Среди тех, кто пришел почтить память о погибших, оказался и Константин Калинин. Вместе с женой Дарьей и маленьким сыном Мироном, которому на момент трагедии был всего год, полицейский возложил красные гвоздики и несколько минут стоял у мемориала.

Фото: Андрей Хохряков, пресс-служба ПГНИУ

- Конечно, я думал о семье, но все равно бежал вперед, на выстрелы, потому что еще думал о жизнях студентов и преподавателей, - рассказывал Константин вскоре после случившегося. За этот поступок полицейский был награжден орденом Мужества.

Все о трагедии в пермском университете можно прочитать здесь.

А о суде над Тимуром Бекмансуровым здесь.

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