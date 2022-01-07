Трехлетняя Сонечка, которой собирали 21 млн рублей, вернулась в Пермь после спасительной операции в Америке

Соня Попова с мамой вернулись в Пермь после спасительной операции. Фото: Фото Instagram mama_shilo_popov.

"С возвращением, дорогие, как я за вас рада. Такой долгий и, казалось, невозможный путь позади! Сонечка, малышка, теперь ты дома и ты - здорова! Пусть в жизни каждого болеющего малышонка будет столько волшебства, как у тебя.", - пишут подписчики в Instagram маме трехлетней Сони из Перми.

В Рождество случаются чудеса и оно случилось именно сегодня! Историю трехлетней Сонечки Поповой иначе не назовешь. После спасительной операции в Америке, на которую неравнодушные люди собирали 21 млн рублей, девочка вернулась с мамой в Пермь.

«Мы дома!», - написала сегодня в Instagram Юлия. Спустя два месяца семья воссоединилась. Дома их с нетерпением ждали родные.

Напомним, 17 ноября Соне Поповой провели операцию в клинике Children’s National Hospital в США. Малышка родилась со множественными пороками развития.

Ее диагноз - экстрофия клоаки - это врожденная патология внутренних органов, при котором прямая кишка, мочеиспускательный канал и половые органы сформировались неправильно и образуют одну общую внутреннюю полость. Почти с рождения Соня жила со стомой.

В России врачи сделали несколько операций, но окончательно восстановить здоровье девочке согласились в детской клинике в Америке. Счет был выставлен на 21 млн рублей.

«Комсомолка» рассказала читателям о Сонечке, ее история разлетелась в социальных сетях, и очень быстро нашелся человек, который разом закрыл многомиллионный сбор, чтобы семья смогла оплатить спасительную операцию.

Было много препятствий, но в итоге, все получилось, Соня с мамой смогли улететь в Вашингтон. Спустя несколько дней Марк Левитт успешно провел ей операцию, после которой Юлия написала: «Соня здорова!».

Сонечке убрали стому, теперь она здорова! Фото Instagram mama_shilo_popov.

Тысячи людей, которые следили за судьбой девочки не могли сдержать слез, в комментариях посыпались десятки слов поддержки и радости, ведь мечта мамы о здоровье крохи исполнилась.

Через несколько недель Соне убрали из живота стому, работа внутренних органов у девочки наладилась и врач отпустил их домой.

- Это был наш последний визит в госпиталь, - говорит Юлия. - Спасибо огромное всем сотрудникам госпиталя и команде Марка Левитта. Наша мечта стала реальностью.

Девятичасовой перелет до Москвы, потом еще два часа на самолете в Пермь, Соню и Юлю в аэропорту встречают родные. Старший братик Сони целует ее и обнимает, похоже, что в этот момент они самые счастливые!

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