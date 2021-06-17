"Волшебник для Сонечки". Незнакомый мужчина пожертвовал 10 млн рублей для спасения трехлетней пермячки

Девочке согласились помочь в американской клинике, операцию готов провести лучший врач. Фото: предоставлено мамой Сони Поповой.

- Тетя, возьмите, пожалуйста, - протягивает листовку прохожим трехлетняя белокурая девочка из Перми Сонечка Попова.

Вылечить Соню обещают в клинике США

А на ярких листочках - вся ее боль. Девочка родилась с серьезными пороками в развитии. Основной ее диагноз - экстрофия клоаки - врожденная патология внутренних органов.

Свою первую операцию малышка перенесла на третий день жизни, а потом еще и еще… Всего операций было пять, и российские медики сделали все, что могли. Родители Сони начали искать специалистов за рубежом, чтобы провести операцию по исправлению всех оставшихся нарушений.

Девочке согласились помочь в американской клинике, операцию готов провести лучший врач этого направления Марк Левитт. Но счет, который семье выставили за операцию, был неподъемным: более 20 миллионов рублей.

Но желание спасти ребенка оказалось сильнее денег! Вместе с мамой и волонтерами девочка начала вести блог и раздавать листовки с просьбой помочь.

Именно так, на улице, журналисты «КП» узнали о маленькой девочке, которой нужна большая помощь взрослых.

«Напишите адрес, мы привезем вам деньги»

- После публикации в «Комсомолке» с нами случилось настоящее чудо, - говорит мама девочки Юлия. - Статья разлетелась по социальным сетям, и информацию о дочке увидел настоящий волшебник. Он позвонил, представился Сергеем и спросил, как Соня себя чувствует, где планируется операция и сколько денег осталось собрать. А потом сказал, что оплатит нам недостающие десять с половиной миллиона рублей. «Напишите адрес, мы привезем вам деньги», - сказал мне он.

Юлия признается: была в растерянности. Ведь за восемь месяцев сбора ей не раз звонили и обещали, что помогут. Но только один человек сделал перевод на 100 тысяч рублей.

Сергей - по голосу ему лет 40 - 50 - объяснил, что он живет в другом городе и в Пермь приедет его доверенное лицо.

- На встречу поехал муж, - рассказывает мама Сонечки. - Она была назначена в людном месте. Мужчина - доверенное лицо Сергея - просто был готов отдать нам наличными десять с половиной миллиона рублей! Но муж попросил, чтобы они зашли в банк и положили деньги на счет Сони.

«Это просто фантастика!», «Сонечка, выздоравливай», «Здоровья доброму волшебнику, который закрыл сбор!», «Боже, какое счастье!», - радовались подписчики Сони, которых у девочки более 100 тысяч человек.

«Бесконечно благодарим всех за помощь!»

В первые минуты поверить, что сбор закрыт, не могла и сама Юлия. Она до сих пор находится в легком шоке, понимая, что вскоре все их проблемы со здоровьем любимой дочери останутся в прошлом.

Сейчас Соне ежедневно приходится выдерживать длительные и болезненные медицинские манипуляции, малышку часто беспокоят сильные раздражения. Болит живот из-за спаек, которые образовались из-за частых хирургических вмешательств.

- Я безмерно благодарна Сергею, который совершил для нас такой благородный поступок, и говорю спасибо каждому, кто помогал нам, - плачет Юлия. - Мы бесконечно благодарим каждого из вас! Клиника уже занимается нашим вопросом. Скажу сразу, процесс это не быстрый: сначала оплата счета, потом подтверждение оплаты и только после этого клиника высылает приглашение. Мы сейчас занимаемся оформлением визы, затем покупаем билеты и только тогда будет известна примерная дата операции. Пожелайте нам удачи!

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