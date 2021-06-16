«Незнакомец перевел сразу десять миллионов». Закрыт сбор для трехлетней малышки из Перми, которая сама раздавала листовки прохожим

Нашелся добрый волшебник, который закрыл сбор. Фото предоставлено мамой Сони Поповой.

«Это просто фантастика!», «Сонечка, выздоравливай», «Здоровья доброму волшебнику, который закрыл сбор!», «Боже, какое счастье!», - не могут сдержать эмоции все, кто помогал трехлетней Сонечке Поповой из Перми и ее маме собрать средства на спасительную операцию.

Две недели назад «Комсомолка» написала про маленькую девочку Соню, которая родилась с серьезными пороками в развитии. Один из ее диагнозов - экстрофия клоаки - врожденная патология внутренних органов, при котором прямая кишка, мочеиспускательный канал и половые органы сформировались неправильно и образуют одну общую внутреннюю полость.

Свою первую операцию девочка перенесла на третий день жизни, а потом еще и еще… Всего операций было пять, и российские медики сделали все, что могли в этой ситуации. И тогда родители Сони начали искать специалистов за рубежом, чтобы провести операцию по исправлению всех оставшихся нарушений.

В ноябре 2020 года они получили ответ из клиники Children’s National Hospital в США. Девочку согласился оперировать врач Марк Левитт и дал хорошие прогнозы на излечение. Но сумма, которую клиника выставила за оперативное вмешательство, была огромна: более 20 миллионов рублей.

Но желание Сони вылечиться – еще больше! Поэтому вместе с мамой и двумя благотворительными фондами, которые помогали в сборе, она начала вести блог.

А еще чтобы рассказать о себе и своем желании поехать на спасительную операцию, девочка с мамой гуляла по улицам Перми и раздавала листовки. И когда половина средств была собрана, случилось настоящее чудо.

- Оставшуюся половину сбора нам закрыл настоящий волшебник, который пожелал остаться неизвестным! Он увидел, как маленькая белокурая девочка раздает листовки, чтоб собрать себе на операцию и не смог пройти мимо. Он позвонил и сказал, что даст нам эти недостающие 10,5 миллионов рублей, - светится счастьем Юлия, мама девочки. – Спасибо каждому, кто помогал нам, мы бесконечно благодарим вас. Клиника уже занимается нашим вопросом. Скажу сразу, процесс это не быстрый: сначала оплата счета, потом подтверждение оплаты и только после этого клиника высылает приглашение. Мы сейчас занимаемся оформлением визы, затем покупаем билеты и только тогда будет известна примерная дата операции. Пожелайте нам удачи!

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А еще ведет блог, где публикует трогательные видеоролики и фото (Подробнее...)