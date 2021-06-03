«Тетя, возьмите, пожалуйста». Трехлетняя девочка из Перми раздает листовки, чтобы собрать себе денег на спасительную операцию

Сонечка Попова мечтает о спасительной операции. Фото предоставлено мамой девочки.

- Тетя, возьмите, пожалуйста, - бежит с листовкой за проходящей мимо женщиной маленькая девочка из Перми Сонечка Попова.

Первую операцию Соня перенесла на третий день жизни

От этого видеоролика бегут мурашки по коже. Трехлетняя милая белокурая малышка раздает листовки на улицах, чтобы собрать себе средства на спасительную операцию. Она едет в коляске и тянет прохожим яркие листочки, на которых напечатана вся ее боль.

Кстати, корреспонденты «Комсомолки» именно так, на улице, из листовки, и узнали о маленькой девочке из Перми, которой нужна большая помощь неравнодушных взрослых.

- Соня родилась с множественными пороками развития, - рассказывают в благотворительном фонде, специалисты которого курируют эту семью. – Ее диагноз - экстрофия клоаки - это врожденная патология внутренних органов, сложный редкий порок развития аноректальной области при котором прямая кишка, мочеиспускательный канал и половые органы сформировались неправильно и образуют одну общую внутреннюю полость.

Почти с рождения Соня живет со стомой. Уже на третий день жизни она перенесла свою первую операцию: врачи вывели колостому, сделали ревизию брюшной стенки и пластику передней брюшной стенки.

Российские врачи сделали, все, что могли

Помимо ежедневных длительных и болезненных процедур по уходу за стомой, малышку часто беспокоят сильные раздражения. Заживают они очень долго, в такие моменты она очень капризная. Очень часто болит живот из-за спаек, которые образовались у Сонечки из-за частых хирургических вмешательств.

К тому же у крошки недержание мочи, она практически 24 часа в подгузниках. И неизвестно, сможет ли Соня удерживать мочу в дальнейшем. Российские врачи провели уже пять хирургических вмешательств, но родители так и не смогли найти врача, который готов провести операцию по исправлению всех оставшихся нарушений. Поэтому начали обращаться в зарубежные клиники.

- В ноябре 2020 года они получили ответ из клиники Children’s National Hospital в США, - объясняют в благотворительном фонде. - Лучший врач этого направления Марк Левитт готов оперировать Софью и дает отличные прогнозы. Результат операции полностью зависит от возраста ребенка, и она должна состояться как можно раньше.

Клиника выставила счет на 273 900 $ (сумма составляет чуть больше 20 миллионов рублей, - Ред.). Принять Софью смогут только после полной оплаты всей суммы. Родители не обладают такими финансовыми возможностями, поэтому обращаются ко всем неравнодушным людям.

Девочка мечтает играть со сверстниками

- Операцию нужно делать как можно скорее, из-за пандемии мы итак перенесли все на год, а сейчас уже на протяжении семи месяцев ведем сбор, - рассказала «Комсомолке» мама девочки Юлия Попова. - Чем раньше Соне сделают операцию, тем больше шансов, что все рефлексы, которые есть у здоровых деток с рождения, восстановятся и Соня сможет жить полноценной жизнью.

Сонечка – третий ребенок в семье и несмотря на все страшные диагнозы, она очень жизнерадостная, любит лепить, рисовать, кататься на самокате. А еще обожает самолеты, хотя все свои 20 перелетов она сделала для того, чтобы проходить лечение или обследования.

Два месяца назад девочка пошла в детский садик. Но пока только на четыре часа. Зато после операции она сможет оставаться в саду и весь день играть с новыми друзьями.

К слову сказать, Сонечка вместе с любимой мамой ведет блог, где рассказывает о себе и о своей жизни. Каждый, кого не оставила равнодушным судьбы маленькой девочки из Перми, может больше узнать о ней и помочь ей здесь.

Реквизиты для помощи:

Карта Сбербанк (рубли)

5332058054302183

Получатель Юлия Владимировна П

Номер телефона, к которому привязана карта - 89223183455

Карта Сбербанк (доллары)

4274278017349542

Получатель Юлия Владимировна П

Карта Тиньков

5536913909513190

Яндекс деньги

41001813807192

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