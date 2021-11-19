«Соня здорова!» Трехлетней малышке из Перми сделали операцию в американской клинике

Америнанские врачи говорят, что Сонечка может стать полностью здоровой. Фото: Instagram mama_shilo_popov

«Читаю и слезы катятся!», «Какие вы молодцы, что не сдались, Кудряшка ваша просто супер!», «Что бы вам ни писали, вы шли к своей цели, и это пример всем нам!», «Пусть все будет хорошо», «Солнышко, расти самая здоровая и счастливая на радость всем родным и близким людям», - пишут подписчики на странице в Instagram мамы трехлетней Сони из Перми.

17 ноября Сонечка Попова перенесла спасительную операцию в клинике Children’s National Hospital в США. Напомним, девочка родилась со множественными пороками развития. Ее диагноз - экстрофия клоаки - это врожденная патология внутренних органов, при котором прямая кишка, мочеиспускательный канал и половые органы сформировались неправильно и образуют одну общую внутреннюю полость. Почти с рождения она живет со стомой.

И российские врачи сделали все, что могли. Помочь вернуть здоровье Соне согласились в детской клинике за океаном. Но сумма операции была просто заоблачной. Чтобы собрать деньги, малышка вместе с мамой гуляла по улицам Перми и раздавала яркие листовки, в которых была написана вся ее боль.

Один такой листочек попал в руки нам, журналистам «Комсомолки». Статья о девочке, которой нужна помощь, попала в соцсети, и очень быстро нашелся волшебник, который закрыл многомиллионный сбор, чтобы семья смогла оплатить спасительную операцию.

Дальше за судьбой Сонечки журналисты «КП» следили уже всей редакцией. Многие из нас подписались на Instagram Юлии Поповой, мамы девочки, и просматривали ее сториз. Здесь было и то, как Соня с мамой собирались в волнительную поездку, как корвалольно получали паспорта и визы, как летели через океан, как гуляли у Капитолия…

А несколько часов назад мама опубликовала пост, который без слез читать сложно:

- Операция закончилась даже раньше, чем планировали. Все результаты обследования подтвердились. Соне сформировали анус, прямая кишка находилась очень близко. Сфинктер работает отлично. Уролог подтвердила отличную работу наших хирургов, поэтому по урологии ничего не трогали, только вывели катетер из мочевого пузыря. По гинекологии не все пока ясно, так как операция была не полостная, точнее она сможет сказать, когда Соне будут закрывать стому. По прогнозам гинеколога, матка и яичники должны быть в норме. Кто бы что не говорил, что дети с таким диагнозом остаются инвалидами на всю жизнь, прогнозы врачей этой клиники совсем иные. Соня может быть абсолютно здоровой, но для этого потребуется время… Соня здорова!

Спасительную операцию малышке из Перми провел детский доктор Марк Левитт. Чтобы познакомится с Соней, он специально выучил на русском языке детский стишок «1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять…»

Клиника, где девочке из Перми вернули здоровье, очень необычная: в холлах здесь звучит живая музыка, показывают мультики, можно кушать мороженое и кататься на машинках. Всюду развешены детские рисунки и воздушные шары, а в магазинчике на первом этаже продают детские игрушки.

В операционную Сонечка ехала с улыбкой на лице и с отличным настроением. Операция длилась около пяти часов.

- Так радостно за вас, следим всей редакцией, пусть все пройдет гладко, - написали мы маме, когда началась операция.

- Добрый вечер, вы не представляете, как нам приятно! – ответила Юлия, а вскоре написала в сториз. - Сонечка, держись, тысячи людей сейчас с тобой!

Пока Марк Левитт делал девочке операцию, маме дважды звонили из операционной, первый раз сказать, что все началось, второй - что все идет по плану и чувствует себя Сонечка хорошо.

Недавно женщина опубликовала видео, на котором Сонечку привезли из операционной. А когда девочка пришла в себя, медики подарили ей сумочку с карандашами и фломастерами, пластилин и мыльные пузыри....

Редакция «Комсомольской правды» желает Сонечке скорей поправиться, а каждого, кто помог этой маленькой девочке из Перми стать здоровой, искренне благодарит!

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